Wielki triumf reprezentacji Polski, mają już awans. Drzewiecki i Zieliński dopięli swego

Puchar Davisa. Drzewiecki i Zieliński kontra Metreveli i Tkemaladze. Przebieg i wynik meczu

Puchar Davisa. Polacy z awansem do Grupy Światowej I

Triumf nad Gruzją oznacza przedarcie się do Grupy Światowej I Pucharu Davisa, a to otwiera przed Polakami możliwość wzięcia w kwalifikacjach do turnieju finałowego wspomnianych zmagań. Kolejne wielkie wyzwania przed ekipą Fyrstenberga - we wrześniu. W ubiegłym roku w ogólnym rozrachunku w ramach PD po najwyższe laury sięgnęli Włosi.