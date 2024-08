Sabalenka się cieszy, świetne wieści. "Koszmar" znika z radaru

Mowa rzecz jasna o imponującej victorii podczas Australian Open. Wówczas Sabalenka szła jak burza, a kolejne rywalki mogły tylko podziwiać jej grę. To doprowadziło ją do obrony tytułu i zdobycia bardzo cennych dwóch tysięcy punktów w rankingu WTA Race.

Amanda Anisimowa nie zagra w Cincinati. Prostsza droga do meczu Świątek - Sabalenka

Gdybyśmy bowiem odjęli te cenne dwa tysiące punktów od tegorocznego dorobku Białorusinki, to miałaby ona realne prawo do obaw o swój udział w WTA Finals, bo obecnie zajmowałaby dopiero siódme miejsce. Na drodze do triumfu w Australii Sabalenka pokonała swoją zmorę, a więc Amandę Anisimową. Amerykanka wzięła rewanż w ćwierćfinale WTA 1000 w Toronto.