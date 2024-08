Kapitalny występ Polki, pogrom w stylu Igi Świątek. 6:0, 6:1, deklasacja w 61 minut

Obecny sezon jest niezwykle udany dla Martyny Kubki pod kątem występów w grze podwójnej. Na swoim koncie ma już siedem trofeów w deblu. To ostatnie, najcenniejsze do tej pory, wywalczyła podczas turnieju WTA 125 w Warszawie. Razem z Weroniką Falkowską pokonały parę Celine Naef/Nina Stojanović 6:4, 7:6(5). Do tego Martyna dwukrotnie triumfowała w zmaganiach rangi ITF W50 i aż cztery razy w imprezach ITF W35. To zaowocowało awansem w deblowym rankingu WTA. Obecnie Kubka plasuje się w nim na 137. miejscu.

