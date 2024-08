Porzuciła Rosję, teraz zagra ze Świątek. Szalony mecz wyłonił pierwszą rywalkę Polki

Iga Świątek ma za sobą turniej olimpijski, na którym zrealizowała założony cel - wywalczyła pierwszy w historii tej dyscypliny medal dla Polski. Teraz czas na kolejne wyzwania. Liderka rankingu WTA startuje w turnieju rangi 1000 w Cincinnati . Jest to ostatni poważny sprawdzian przed US Open .

Polka najgorszą część roku, czyli sezon trawiasty, ma już za sobą. Gdy wróciła na mączkę, wywalczyła medal olimpijski. Teraz natomiast przenosi się na korty twarde, gdzie w przeszłości również odnosiła sukcesy. Największym z nich było wygranie US Open w 2022 roku . Prawie tak samo dużym zwycięstwo w WTA Finals w Cancun w listopadzie 2023 roku.

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Cincinnati

Po pierwszym secie Warwara Graczewa zgodnie z oczekiwaniami wyszła na prowadzenie. Przełamała już w czwartym gemie i nie oddała tej przewagi do samego końca. Wtedy wydawało się, że reprezentantka Francji wygra bardzo pewnie. W drugim secie jednak odbiła się od ściany.

W kolejnej partii to Australijka okazała się lepsza i to zdecydowanie. Od razu wyszła na prowadzenie przełamania, a później je powiększyła. W tym secie wygrała aż trzy gemy serwisowe rywalki, a Graczewej udało się to tylko raz. Skończyło się 6:2.