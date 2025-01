Trener Jeleny Rybakiny w opałach. Rywalka Świątek nie miała zamiaru milczeć

Jelena Rybakina znalazła się w niełatwej sytuacji na krótko przed startem pierwszego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie, Australian Open. Zawodniczka pod koniec ubiegłego sezonu rozstała się ze swoim dotychczasowym trenerem, Stefano Vukovem . Na początku tego roku gwiazda z Kazachstanu niespodziewanie wznowiła jednak współpracę z byłym szkoleniowcem, co wywołało ogromne poruszenie w środowisku.

Zaledwie kilka dni po powrocie Vukova do teamu Jeleny Rybakiny w mediach gruchnęła informacja o poważnych problemach zawodowych Chorwata. Jak poinformował portal "The Athletic", 37-latek został zawieszony, ponieważ WTA prowadzi wobec niego dochodzenie. Chorwacki trener miał dopuścić się złamania Kodeksu Postępowania i do czasu zakończenia postępowania nie może ani trenować Rybakiny, ani pojawiać się w jej boksie podczas zawodów.