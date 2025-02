Głośny apel Świątek, a tu wstrząsające wieści ws. Rybakiny. Afera na cały świat

Były trener Rybakiny zawieszony. Iga Świątek wystosowała apel

W lutym śledztwo zostało zakończone, a jego ustalenia są prawdziwie szokujące. Przemoc słowna, złamanie zakazu kontaktowania się już po pierwszym zawieszeniu, kontrowersje związane z relacją romantyczną oraz doprowadzenie do choroby - wszystkie te winy organizacja kobiecego tenisa zarzuciła Stefano Vukovowi. Z tego względu ukarano go rocznym zawieszeniem .

Szokujące ustalenia ws. Stefano Vukova. Lista przewinień wobec Kazaszki jest długa

Dziennikarze "The Athletic" nie poprzestali wyłącznie na ustaleniach WTA i postanowili dokopać się do szczegółów skandalicznych zachowań, jakich wobec Jeleny Rybakiny miał dopuszczać się Stefano Vukov. Ich informacje na nowo wywołały w mediach potężną polemikę.

Jak ustalono, Vukov bardzo źle przyjął decyzję Rybakiny o rozstaniu przed US Open. Miał uparcie wydzwaniać do tenisistki, a połączeń mogło być nawet około stu. Nagrywał wiadomości głosowe do Kazaszki, w których grzmiał, że bez niego jej dalsza kariera nie ma sensu. A to dopiero wierzchołek góry lodowej jego obrzydliwych zachowań.