Gorąco wokół Rybakiny i jej trenera. Oskarżenia, a potem taka linia obrony

Jelena Rybakina wściekła na... WTA

W mediach pisano wcześniej o domysłach związanych z decyzją Jeleny Rybakiny o rezygnacji ze współpracy z Vukovem. Dużo pisano o jej złych relacjach z trenerem i tym, że była przez niego źle traktowana. Jak się okazało właśnie to miał być powód decyzji WTA o zawieszeniu Chorwata. Niedawno reprezentująca Kazachstan tenisistka znów chciała dawnego szkoleniowca w swoim sztabie. Zrezygnowała też ze współpracy z Ivanisevicem. Nie podoba jej się to, co zrobiło WTA i postanowiła powiedzieć o tym głośno.

Jelena Rybakina opowiedziała o kulisach zakończenia współpracy z Vukovem

"Rozstaliśmy się po spokojnej rozmowie. To była wspólna decyzja. Potem zorientowałam się jednak, że niełatwo znaleźć dobrego trenera. Zobaczymy, jak pójdzie nam tym razem. Zdaje sobie sprawę, że bywam trudna we współpracy, choć na to nie wygląda. Chciałabym, by WTA mocniej słuchała tego, co mam do powiedzenia" - mówiła tenisistka.