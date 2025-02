Daria Kasatkina należy do wąskiego grona sportowców z Rosji, którzy publicznie krytykowali działania podejmowane przez Władimira Putina. W kontekście agresji zbrojnej na Ukrainę nie bała się użyć słowa "wojna", a nie "specjalna operacja wojskowa", za co w jej ojczyźnie można trafić do więzienia. W trakcie jednego w wywiadów, mieszkająca na co dzień w Barcelonie tenisistka wyjawiła, że martwi się o to, czy reperkusje nie spotkają w związku z tym jej rodziców.

Reklama