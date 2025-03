Sceny w Indian Wells, Świątek oskarżana o oszustwo. "Królowa nieczystej gry"

Kolejny koncert Igi Świątek w Indian Wells. Demolka w meczu z Jastremską

Wpadka sędziego w Indian Wells. Iga Świątek oskarżona o oszustwo

"Publikuję to, ponieważ fani Igi Świątek są w nią tak ślepo zapatrzeni, że nie dostrzegli nawet, że to było podwójne odbicie. Ona musiała to widzieć, bo nawet komentator to zauważył. Królowa nieczystej gry, to na pewno, Kolejny dwód na to, że Iga oszukuje. Sama powinna się przyznać, że to było oczywiste podwójne odbicie" - wtórowali dziennikarzowi inni komentujący.