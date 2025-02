Wraca temat afery ze Świątek. To nie koniec zmartwień. Pojawił się poważny problem

Iga Świątek ma przed sobą kolejne ważne turnieje i początek roku w jej wykonaniu może napawać optymizmem, co do reszty sezonu. Zwłaszcza na Australian Open zaprezentowała się lepiej, niż można było przypuszczać. Korty w Melbourne rzadko kiedy służyły reprezentantce Polski, która tylko raz w historii przebrnęła dalej niż do czwartej rundy. W 2025 roku powtórzyła sukces sprzed trzech lat.