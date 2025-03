164 minuty batalii Polki o ćwierćfinał w północnej Ameryce. Turniejowa "1" wyeliminowana

W batalii o ćwierćfinał na 32-latkę czekało już poważniejsze wyzwanie, choć to nadal nasza tenisistka widniała w roli wyraźnej faworytki. Zawodniczka z Krynicy-Zdroju mierzyła się w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego z Robin Anderson, plasującą się na 361. pozycji w rankingu. Niecałe trzy lata temu Amerykanka była nawet 137. na świecie. Od tego czasu mocno obniżyła jednak loty. Co ciekawe, w przeszłości rywalizowała już dwukrotnie z Kawą i za każdym razem schodziła z kortu jako triumfatorka (oba mecze odbyły się na przełomie października i listopada 2021 roku). Wtedy to jednak reprezentantkę Stanów Zjednoczonych stawiano w roli faworytki. Chociaż tym razem role się odwróciły, to Anderson znów zapisała na swoim koncie zwycięstwo.