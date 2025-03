Półfinały WTA 1000 w Indian Wells zapowiadały się niezwykle ciekawie. A to dlatego, że zameldowały się w nich cztery najlepsze tenisistki rankingu Race, czyli teoretycznie te, które najlepiej spisują się w tym sezonie. Pierwsza batalia o finał rzeczywiście dostarczyła sporych emocji. Iga Świątek chciała wziąć rewanż w starciu z Mirrą Andriejewą za niedawną porażkę poniesioną w Dubaju. Dzisiaj Polka nawiązała zdecydowanie większą rywalizację w potyczce z Rosjanką, ale niestety - ponownie uległa . Tym razem 6:7(1), 6:1, 3:6. Jeszcze w trzecim secie zanosiło się na powrót raszynianki ze stanu 1:4. Ostatecznie jednak to 17-latka zanotowała 11. zwycięstwo z rzędu.

Aryna Sabalenka wzięła bezlitosny rewanż. Madison Keys nie miała nic do powiedzenia

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Chociaż Keys prowadziła 30-15, to ostatnie trzy akcje zakończyły się po myśli Białorusinki. Po chwili pojawił się pierwszy break point w meczu, który od razu został wykorzystany przez Arynę. Tenisistka z Mińska nabrała wiatru w żagle i po kolejnym rozdaniu zrobiło się już 3:0 dla liderki rankingu. Czwarty gem mocno podciął skrzydła Madison. Amerykanka nie wykorzystała żadnej z czterech okazji przy własnym podaniu na premierowe "oczko" i doszło do następnego przełamania na korzyść 26-latki. W końcówce seta Keys zupełnie nie istniała. Robiła błędy, a turniejowa "1" doskonale z tego korzystała. Partia zakończyła się breakiem do zera. Ostatecznie Sabalenka triumfowała w pierwszej odsłonie 6:0 po zaledwie 24 minutach gry.