Słynna niemiecka tenisistka Steffi Graf świętuje w piątek 50. urodziny. W jej bogatym dorobku są m.in. 22 tytuły wielkoszlemowe w singlu, 107 wygranych turniejów, złoty medal olimpijski oraz miano pierwszej rakiety świata przez rekordowe 377 tygodni.

Zdjęcie Steffi Graf z mężem Andre Agassim /AFP

Oficjalnie nazywała się Stefanie Maria Graf, ale powszechnie znana była jako Steffi. Określano ją mianem "Pani forhend" i tenisowej ikony. Zdominowała kobiecą rywalizację na kortach w latach 80. i 90. XX wieku.

Karierę zakończyła w sierpniu 1999 roku turniejem w San Diego. Dwa miesiące wcześniej triumfowała na kortach Rolanda Garrosa, zdobywając swój 22. tytuł wielkoszlemowy w grze pojedynczej. Później opisywała paryski sukces jako jedno z najwspanialszych wspomnień w karierze.

Przez długi czas żadna inna tenisistka w liczonej od 1968 roku Open Erze nie była w stanie jej dorównać pod względem liczby zwycięstw w zawodach tej rangi. W 2016 roku jej rekord wyrównała Amerykanka Serena Williams, która w kolejnym sezonie go pobiła. Na liście wszech czasów Niemka jest trzecia - liderką jest startująca w latach 60. i na początku 70. Australijka Margaret Court, która ma na koncie 24 takie wygrane.

Graf, najwięcej, bo siedem razy, triumfowała na trawiastych kortach Wimbledonu. W tej imprezie również zdobyła swój jedyny tytuł wielkoszlemowy w deblu. Miało to miejsce w 1988 roku. Ów sezon był dla niej wyjątkowy - popisała się bowiem tzw. Złotym Wielkim Szlemem, tzn. wygrała wszystkie cztery turnieje tej rangi (tzw. Kalendarzowy Wielki Szlem) oraz wywalczyła olimpijskie złoto w Seulu. Ze zwycięstwa w Rolandzie Garrosie cieszyła się sześciokrotnie, w US Open pięciokrotnie, a w Australian Open o raz mniej.

Łącznie w singlu wygrała 107 turniejów, w tym pięć razy kończącą sezon imprezę masters - ówczesne Tour Finals. Do tego dołożyła dwa triumfy w Pucharze Federacji. Do tego przez 377 tygodni była liderką światowego rankingu, co nie udało się nikomu innemu. Według danych organizacji WTA wygrała 902 mecze, a przegrała 115. Na korcie zarobiła ok. 22 mln dolarów.

"Nie bez powodu nazywana jest hrabiną. Ona jest po prostu wyjątkowa. Prawdopodobnie już nigdy nie będziemy mieć takiej zawodniczki jak ona" - komplementował rodaczkę słynny przed laty tenisista Boris Becker.

W przeciwieństwie do niego Graf mocno strzeże swojej prywatności. Wraz ze słynnym amerykańskim tenisistą Andre Agassim uchodzą za wzorcowe małżeństwo. Mieszkają razem z 17-letnim synem Jadenem Gilem i młodszą o dwa lata córką Jaz Elle w Las Vegas. Niemka rzadko udziela wywiadów, niezbyt często też występuje publicznie. Jest założycielką fundacji "Children for Tomorrow".

"Chciałbym, by Steffi pojawiała się częściej na Wielkich Szlemach, ale ona żyje po swojemu" - zaznaczył Becker.

Jedyną rysą na wizerunku Graf było śledztwo w sprawie malwersacji podatkowych jej ojca Petera. Jej własne poczynania pozostają jednak bez zarzutu.