Kim jest tajemnicza Nemezis? O niej mówią eksperci przed startem Igi w Miami

Rywalizacja pań w Miami rozpoczęła się we wtorek i potrwa do 30 marca. Iga Świątek rozstawiona jest z numerem jeden, w pierwszej rundzie dostała wolny los . W kolejnej zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Camila Giorgi (107. WTA) - Magdalena Fręch (47. WTA).

Liderka światowego rankingu przeciwniczkę pozna w środę. Sama na kort wyjdzie po raz pierwszy w piątek. I ma to być początek jej drogi po kolejny turniejowy triumf . Tak przynamniej prognozują eksperci serwisu Tennis. com.

Ich zdaniem raszynianka gotowa jest na kolejne "Sunshine Double". Po raz pierwszy - wygrana w Indian Wells i Miami - dokonała tego w 2022 roku. Taki dublet to rzadkość. Oprócz Igi do tej pory udało się to tylko 10 uczestnikom bez podziału na płeć.