We wtorek agencja United Press International (UPI), powołując się detektywa policji hrabstwa Miami-Dade , zaprezentowała oświadczenie, które zostało przez niego wydane rankiem czasu lokalnego na Florydzie.

"Według śledczych w poniedziałek 18 marca 2024 roku około godziny 12:39 policja i straż pożarna w Bal Harbor zostały wysłane do ośrodka St. Regis Bal Harbor Resort pod adresem 9703 Collins Ave w związku z mężczyzną, który wyskoczył z balkonu . Wydział Zabójstw Departamentu Policji Miami-Dade zareagował i przejął śledztwo w sprawie rzekomego samobójstwa pana Konstantina Kołcowa (17.04.1981). Nie ma podejrzeń o przestępstwie" - napisano na stronie upi.com . Tę informację potwierdziły inne media.

Partner Aryby Sabalenki nie żyje. Tenisistka nie zgłosiła dotąd chęci wycofania się z turnieju

Kołcow przebywał w Miami z triumfatorką Australian Open - tu w czwartek Sabalenka zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 1000. Jest rozstawiona z dwójką, zajmuje też drugie miejsce w rankingu WTA i nie ma szans, by w najbliższej przyszłości wyprzedzić Igę Świątek . Sama może za to stracić swoją pozycję na rzecz Coco Gauff - jeśli Amerykanka wygra zawody w Miami, a Sabalenka przegra pierwsze lub drugie spotkanie.

Wydawało się, że w tej sytuacji Białorusinka wycofa się z turnieju, była to praktycznie jedyna rozpatrywana możliwość. W godzinach popołudniowych jeden z serwisów, sugerując informacje pochodzące od osób funkcyjnych w Miami, podał, że stanie się inaczej . I turniejowa "dwójka" jednak wystąpi - już w czwartek zagra przeciwko Simonie Halep lub Pauli Badosie .

Zaskakujący film Bartosza Ignacika. Aryna Sabalenka podjęłą jednak decyzję?

Jest tam Sabalenka, która uczestniczy w sesji treningowej - sparuje ze swoim treningowym partnerem. "Poważnie to AS?" - zapytał trener reprezentacji Polski Dawid Celt. Odpowiedź jednej z internautek brzmiała - "tak". Wskazywać ma na to charakterystyczny tatuaż oraz osoba partnera treningowego.