Iga Świątek szczera do bólu. Wyjawiła całą prawdę. "Było naprawdę ciężko"

Iga Świątek to obecnie najlepsza tenisistka w kobiecym tourze. 22-latka pochodząca z Raszyna po zwycięstwie w kończącym ubiegły sezon turnieju WTA Finals w Cancun wróciła na fotel liderki, a po ostatnim sukcesie podopieczna Tomasza Wiktorowskiego powiększyła przewagę nad resztą stawki . W niedzielę (17.03) reprezentantka Polski triumfowała w rozgrywkach Indian Wells . Tenisistka pewnie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 6:4, 6:0. To był 19. w karierze tytuł Świątek w imprezie rangi WTA. Teraz raszynianka przygotowuje się rywalizacji w Miami.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek "bardzo dumna z występu" po oszałamiającym zwycięstwie w Indian Wells. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Szczere wyznanie Igi Świątek. Poruszyła bardzo ważny temat

"Stres też jest rzeczą potrzebną. Gdyby nie on, nie byłabym pobudzona przed meczem. Więc warto jest mieć go na odpowiednim poziomie. (...) Czasami jest mi ciężko cieszyć się tym wszystkim, bo prawda jest taka, że miałam wspaniały sezon 2022, gdzie pobiłam rekordy, wygrałam 8 turniejów i mimo tego, że to było wspaniałe i osiągnęłam taki sukces, to wszystkie najcięższe momenty były związane z presją, oczekiwaniami i moimi i mediów. Sprawiły, że ten czas stał się wymagający" - dodała raszynianka.