Iga Świątek, która jako pierwsza z polskich reprezentantów wystąpiła w tegorocznym US Open, nie dała żadnych szans Serbce Ivanie Jorović, wygrywając w dwóch setach 6:0, 6:1. Kolejną przeciwniczką Polki będzie w środę Łotyszka Anastasija Sevastova, która w ubiegłym roku dotarła do półfinału US Open.

I set

Iga Świątek bardzo dobrze zaczęła ten mecz. Pierwszego gema wygrała przy własnym serwisie, nie zostawiając rywalce żadnych złudzeń. Serbka nie była w stanie wygrać ani jednej piłki. Tak samo w drugim gemie. Polka już przy pierwszej okazji przełamała serwis rywalki!



Iga straciła punkt dopiero w trzecim gemie po nieudanym skrócie. Ale szybko odrobiła straty. I zakończyła tego gema znowu zwycięsko po skutecznych zagraniach z forhendu. 3:0!

Serbka kompletnie nie mogła sobie poradzić z dojrzale grającą Polką. To już drugi przełamany serwis i pewne prowadzenie naszej zawodniczki.

W piątym gemie Jorović znowu nie miała nic do powiedzenia, nie wygrywając ani jednej piłki. To była całkowita dominacja Świątek po zaledwie 16 minutach gry na korcie numer 6. Za chwilę Polka pewnie dokończyła I seta.



II set

Drugi set zaczął się zgodnie z oczekiwaniami, znowu Iga łatwo wygrała siódmego gema z rządu. Dopiero za ósmym podejściem Serbka mogła wreszcie się cieszyć. Ale nie przyszło jej to łatwo. Polka odpowiedziała błyskawicznie i do zera.



Na początku piątego gema w tym secie Polka popełniła niewymuszony błąd po zagraniu z forhendu, Jorović poszła za ciosem, a potem wymusiła kolejny błąd naszej zawodniczki i doprowadziła do sytuacji, w której była bardzo blisko przełamania. Jednak po znakomitym asie serwisowym Świątek znowu opanowała sytuację i to ona miała przewagę, wychodząc na prowadzenie 4:1. W tym momencie Polka miała już 48 wygranych punktów, a zaraz wygrała piątego gema. I chwilę potem szóstego. Jej zwycięstwo w żadnym momencie nie podlegało dyskusji.



I runda US Open: Iga Świątek - Ivana Jorović 6:0, 6:1

