Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aryna Sabalenka wprost o ewentualnym porzuceniu Białorusi. Nawet się nie zawahała

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Aryna Sabalenka przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie wzięła udział w turniejach pokazowych, a następnie pojawiła się w programie Piersa Morgana. Podczas wywiadu pojawił się wątek narodowości tenisistki i ewentualnej zmiany obywatelstwa, a liderka rankingu WTA od razu dała do zrozumienia, czy zamierza zdecydować się na taki krok. To jasny sygnał dla fanów zawodniczki, którzy zapewne doskonale zdają sobie sprawę z tego, co dzieje się ostatnio wokół rosyjskich tenisistek.

Uśmiechnięta młoda kobieta w srebrnej, sportowej kurtce stoi na tle rozmazanego tłumu, wyrażając radość i pozytywną energię.
Aryna Sabalenka zdradziła, czy zamierza zmienić narodowośćCHARLY TRIBALLEAU AFP

Aryna Sabalenka do sezonu przygotowuje się w Stanach Zjednoczonych, tam wzięła udział w turnieju pokazowym w Atlancie, pokonując w meczu towarzyskim Naomi Osakę. Białorusinka i Japonka następnie spotkały się w Nowym Jorku, ponownie górą była liderka rankingu WTA. Przynajmniej w singlu, bo w mikście musiała uznać wyższość dwukrotnej mistrzyni US Open i partnerującego jej Nicka Kyrgiosa.

Sparingi to jednak niejedyna aktywność 27-latki - tenisistka u boku wspomnianego Kyrgiosa pojawiła się w programie Piersa Morgana. Wizyta u dziennikarza związana była głównie z nadchodzącą "Bitwą Płci", czyli meczem Sabalenki i Kyrgiosa zaplanowanym na 28 grudnia w Dubaju.

Podczas wywiadu rozmawiano nie tylko na temat zbliżającego się wydarzenia. Poruszono też m.in. temat głośnej wypowiedzi Marty Kostiuk, która w październiku mówiła o "wyższym testosteronie" u Sabalenki i Świątek. Nie zabrakło również głośnego ostatnimi czasy tematu zmiany narodowości. Przypomnijmy, że na taki ruch zdecydowało się kilka Rosjanek, w tym Kamilla Rachimowa (od niedawna reprezentantka Uzbekistanu) czy Anastazja Potapowa (zmieniła barwy na austriackie).

Aryna Sabalenka wprost o zmianie narodowości

Sabalenka, podobnie jak tenisistki z Rosji, na kortach występuje pod neutralną flagą. U Piersa Morgana dała z kolei jasno do zrozumienia, że nie zamierza porzucić swojego kraju i zmienić narodowości. Od razu wyjaśniła swoją decyzję.

"Zawsze byłam naprawdę dumna z możliwości reprezentowania tak małego kraju. Jestem tam inspiracją dla dzieci, więc zmiana narodowości nie jest dla mnie, ponieważ nie chcę zdradzić tych dzieci" - zaznaczyła Sabalenka.

Chcę reprezentować Białoruś dla dzieci z tego kraju, które widzą mnie rywalizującą na wysokim poziomie i mogą czerpać inspirację. Mam nadzieję, że swoim przykładem pokażę im, że jeśli ja byłam w stanie dokonać tego, przebyć drogę z tego małego kraju na szczyt, to oni też mogą to zrobić
dodała.

Liderka rankingu WTA jest zresztą konsekwentna w swoich poglądach, o podejściu do reprezentowania Białorusi w podobny sposób wypowiadała się niemal rok temu w wywiadzie dla portalu news.com.au.

"Zawsze byłam dumna z gry dla tak małego kraju, jak Białoruś i że doszłam do wszystkiego, wywodząc się z tak niedużego państwa. To nie było wcale tak, że trenowała w Hiszpanii albo w Stanach Zjednoczonych" - mówiła wówczas.

Zobacz również:

Katarzyna Kawa rywalizowała o awans do drugiej rundy WTA 125 w Limoges
Tenis

Nagły zryw Polki w WTA przy 3:6, 1:5 15-40. Faworytka zaskoczona. Pięć obronionych meczboli

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP
Kobieta w sportowej żółtej koszulce i naszyjniku stoi na korcie tenisowym, z widocznym wysiłkiem i skupieniem na twarzy oraz wyciągniętym językiem, w tle rozmyta publiczność.
Aryna SabalenkaWilliam WestAFP
Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaPiero Cruciatti / AFPAFP
Kobieta ze wzruszoną miną trzyma dłońmi twarz, na jej twarzy widać łzy wzruszenia. Ubrana jest w sportowy strój i złote naszyjniki, a na dłoniach ma czerwony lakier do paznokci. W tle rozmyte sylwetki innych osób.
Aryna SabalenkaAl BelloAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja