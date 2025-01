Sabalenka nie może grać pod białoruską flagą. Jasna ocena gwiazdy, to powiedziała o ojczyźnie

Aryna Sabalenka ma za sobą już dwa zwycięstwa podczas Australian Open 2025 - kolejnej imprezy, w trakcie której nie może ona występować pod białoruską flagą, co związane jest oczywiście z pewnymi sankcjami nałożonymi na jej ojczyznę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Liderka światowego rankingu WTA odniosła się do tego faktu w jednej z najnowszych wypowiedzi, zaznaczając wyraźnie swój stosunek do kraju ze stolicą w Mińsku.