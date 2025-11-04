Aryna Sabalenka zainaugurowała swój tegoroczny udział w WTA Finals 2025 w mocnym stylu. Tenisistka z Mińska bardzo pewnie pokonała Jasmine Paolini 6:3, 6:1. To, w połączeniu z trzysetówką w meczu Coco Gauff - Jessica Pegula, sprawia, że Białorusinka już dzisiaj może zapewnić sobie awans do półfinału imprezy wieńczącej sezon w głównym cyklu kobiecych rozgrywek, bez patrzenia się na to, co zrobią rywalki. Jeśli Białorusinka wygra ze starszą z Amerykanek bez straty partii, wówczas zagwarantuje sobie co najmniej drugie miejsce na koniec grupowych zmagań.

Jest też inny, jeszcze bardziej korzystny scenariusz dla liderki rankingu. Jeśli ona oraz Włoszka odniosą zwycięstwa, wówczas Sabalenka będzie mieć zapewnioną pierwszą lokatę, a o drugą powalczą wówczas Pegula i Paolini w ostatniej kolejce. Z kolei triumfy Jessiki i Coco będą oznaczać, że pierwsza z nich wygra grupę, a druga zagra powalczy o miejsce premiowane awansem do fazy pucharowej z Aryną.

Scenariuszy przed dzisiejszą rywalizacją jest zatem kilka. Szykują się bardzo ciekawe emocje. Najpierw, nie przed godz. 15:00 czasu polskiego, na kort wyjdą Gauff i Paolini. Co najmniej 90 minut później zjawią się na nim Sabalenka oraz Pegula. Relacje z tych starć będą dostępne TUTAJ. Po tych spotkaniach wyklaruje się sytuacja przed decydującą kolejką WTA Finals w grupie nazwanej na cześć Steffi Graf.

Aryna Sabalenka potwierdziła wyjątkowe starcie. To już oficjalne

W tle tych wydarzeń pojawił się istotny komunikat, przekazany przez Arynę. Od jakiegoś czasu głośno było o jej potencjalnej "bitwie płci" z kontrowersyjnym Nickiem Kyrgiosem, który często zabierał głos ws. sytuacji antydopingowej z udziałem Igi Świątek. Długo mówiło się o takim starciu, aż wreszcie pojawił się konkret w tej kwestii. Dostarczyła go właśnie tenisistka z Mińska. Przebywająca w Rijadzie zawodniczka ogłosiła o poranku za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie, że wszystko zostało już dopięte w tej kwestii.

Rozwiń

Do pojedynku Sabalenka - Kyrgios dojdzie 28 grudnia w Dubaju. "To się dzieje" - przekazała uradowana liderka rankingu WTA. Na całą sytuację szybko zareagował także reprezentant Australii. "Zróbmy to, Saba" - dodał tenisista z Canberry. Dla Aryny będzie to ostatni przystanek przed startem sezonu 2026. 27-latka zainauguruje go turniejem rangi "500" w Brisbane, który wystartuje 5 stycznia.

Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanović. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Aryna Sabalenka PETER PARKS AFP

Jessica Pegula Kena Betancur AFP

Nick Kyrgios ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP