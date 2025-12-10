Padł absolutny rekord Ekstraklasy, 17-latek przyszedł do historii. Już jest lepszy od Lewandowskiego

Oskar Pietuszewski bardzo szybko stał się jedną z największych nadziei polskiego futbolu. Chociaż skrzydłowy w seniorskim futbolu debiutował już w poprzednim sezonie, to dopiero w trwającej kampanii stał się jedną z największych gwiazd Jagiellonii Białystok.

17-letni skrzydłowy udanymi występami w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach bardzo szybko znalazł się na radarze skautów reprezentacji Polski. Opinia publiczna otwarcie domagała się powołania Pietuszewskiego do seniorskiej kadry prowadzonej przez Jana Urbana.

Selekcjoner pozostawał nieugięty, pozostawiając gwiazdę "Jagi" do dyspozycji Jerzego Brzęczka. Pietuszewski w "młodzieżówce" robi furorę, podobnie zresztą jak cały zespół będący bardzo blisko wyjazdu na mistrzostwa Europy.

Pietuszewski pobił rekord Ekstraklasy. Prześcignął nawet Roberta Lewandowskiego

Co naturalne, Pietuszewski wzbudza duże zainteresowanie ze strony zagranicznych klubów. Jak na łamach "Przeglądu Sportowego Onetu" przekonywał agent piłkarza Mariusz Piekarski, ten nie zamierza wypchnąć Pietuszewskiego zbyt szybko do ligi, w której przepadnie i nie będzie miał okazji na regularną grę, a co za tym idzie, na stabilny rozwój.

O dynamicznie rosnącej pozycji Pietuszewskiego dobitnie świadczyła wrześniowa aktualizacja wartości piłkarzy dokonana przez analityczny portal "Transfermarkt". Pomocnika Jagiellonii wyceniono wówczas na osiem milionów euro, co czyniło go najdroższym zawodnikiem grającym aktualnie w Ekstraklasie.

Najnowsze zmiany dokonane przez analityków przynoszą nowe, przełomowe informacje. 17-letni Pietuszewski jest aktualnie wyceniany na aż 12 milionów euro, co jest rekordem w skali wszystkich zawodników grających dotychczas w Ekstraklasie. Przedtem najdroższym był Kacper Kozłowski, którego za czasów gry w Pogoni Szczecin wyceniano na dziesięć milionów euro.

