Rosyjska skandalistka ma nową ojczyznę. Teraz się tłumaczy. Szczyt bezczelności

Anastazja Potapowa to obecnie 50. zawodniczka rankingu WTA, którą często możemy oglądać na największych turniach w tourze. Na początku grudnia Rosjanka podjęła decyzję, która w mediach odbiła się szerokim echem.

24-latka uznała, że od teraz nie chce reprezentować Rosji, tylko Austrię. Co ciekawe, to nie jedyna rosyjska tenisistka, która w ostatnim czasie zmieniła narodowość. "Kilka dni temu wystąpiła w towarzyskim turnieju w St. Petersburgu, finansowanym przez Gazprom. I tam wypowiadała się o powrocie Rosji do zmagań drużynowych. Po czym kilka dni później z radością poinformowała o swojej ucieczce i zmianie barw" - pisał Andrzej Grupa z Interii Sport.

Majchrzak opowiedział o okresie zawieszenia. "Świat mi się zawalił". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zmieniła Rosję na Austrię. Tak odpowiedziała na głosy krytyki

"Austria to miejsce, które kocham, niesamowicie przyjazne. Uwielbiam przebywać w Wiedniu i nie mogę się doczekać, kiedy będzie to mój drugi dom. Z dumą ogłaszam, że od 2026 roku będę reprezentował moją nową ojczyznę Austrię w zawodowej karierze tenisowej" - pisała sama sportsmenka.

Decyzja Potapowej może dziwić przede wszystkim dlatego, że Rosjanka zagorzale utożsamiała się ze swoim krajem. Kilka lat temu brylowała na treningach w koszulce Spartaka Moskwa. Była jedną z tenisistek, które po prostu kojarzyły się z putinowskim państwem.

Jej zmiana narodowości spotkała się z wieloma głosami krytyki, szczególnie w Rosji. - Zmieniła się, więc co mam zrobić? Mam płakać? Była silną sportsmenką? Czy zdobyła coś dla Rosji w swoim życiu? Nie możemy tego powiedzieć, powodzenia - komentował chociażby podirytowany wiceprezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej, Jewgienij Kafielnikow.

W końcu 24-latka postanowiła odpowiedzieć na negatywne komentarze i opinie. Aby znów przypodobać się swoim rodakom, umieściła w mediach społecznościowych post, w którym napisała wprost, że decyzja ta jest podyktowana wyłącznie kwestiami zawodowymi.

"Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie na tym etapie mojej kariery. Ta decyzja z pewnością nie była łatwa, być może najtrudniejsza w moim życiu, ale wynikała ze zrozumienia mojego rozwoju jako zawodnika i potrzeby myślenia o swojej przyszłości, przyszłości mojej rodziny i przyjaciół. Ważne jest dla mnie, aby rozwijać się zawodowo i zbliżać się do moich celów" - przekazała.

Nie obyło się bez kolejnego posłodzenia Rosjanom. "Jestem Rosjanką, to część mnie, pozostanę nią do końca życia, niezależnie od tego, co ktokolwiek powie lub napisze. I zawsze będę wdzięczna za możliwości, karierę i wychowanie, jakie otrzymałam w Rosji. Czas rozpocząć nowy rozdział w mojej karierze zawodowej i osiągnąć nowe szczyty" - podsumowała.

Jej wypowiedź została zacytowana przez kilka rosyjskich portali, które nie pokusiły się o żaden publicystyczny komentarz.

Anastazja Potapowa Fabrizio Corradetti / LiveMedia / DPPI via AFP AFP

Anastazja Potapowa William West AFP

Anastazja Potapowa w trakcie "lania" od Igi Świątek. Paryż 2024 DIMITAR DILKOFF AFP