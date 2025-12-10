Kibice mają dość. Uderzyli w bossa Legii. Nie wszystko da się zacytować

Legia Warszawa to 15-krotny mistrz Polski. Na kolejny tytuł czeka od 2021 roku. Czy wygra ligowy wyścig w bieżącym sezonie? Taki scenariusz wydaje się dzisiaj czystą utopią.

Ekipa z Łazienkowskiej nie wygrała ośmiu meczów z rzędu. Z wakatem na stanowisku pierwszego trenera znajduje się od końca października. Efekt? Miejsce w strefie spadkowej, co dla klubu oznacza wizerunkową katastrofę.

Legia nad przepaścią. Kibice dają upust frustracji. Nie oszczędzają właściciela klubu i jego współpracowników

"Nie da się przejść do porządku dziennego nad tym, jak co tydzień nasze marzenia są zabijane. Nad tym, jak niszczący Legię właściciel każdą kolejną kretyńską decyzją (lub jej brakiem) udowadnia, że można jeszcze głupiej i jeszcze gorzej" - piszą na Facebooku członkowie grupy ultras "Nieznani Sprawcy".

Formacja lada moment obchodzić będzie 20. rocznicę istnienia. Z tej okazji zwraca się w sieci do pozostałych sympatyków klubu. Jak zwykle w podniosły tonie.

"To nie rok wstecz. To nawet nie te 20 lat. To jeszcze więcej. To kilkadziesiąt lat historii. To nasze trybuny pokazywane w CNN i brazylijskiej telewizji" - podkreślają autorzy posta, wskazując, że z ich perspektywy Legia to nie działacze i piłkarze. To oddane klubowi przez dziesięciolecia trybuny.

Pod koniec października funkcję pierwszego trenera przestał sprawować Edward Iordanescu. W najbliższą niedzielę zespół dowodzony tymczasowo przez Inakiego Astiza rozegra zaległy mecz z Piastem Gliwice. Z tym samym, z którym przegrał 0:2 w minioną sobotę.

"Przyjdźcie w niedzielę. Bądźcie częścią tego wyjątkowego dla NaS meczu. Nie dla piłkarzy. Nie dla prezesa-nieudacznika i podległych jemu półgłówków. Bądźcie tam dla siebie. To Wy jesteście Ultras Legia" - to dalszy fragment internetowego apelu.

Ekipa z Gliwic zamyka obecnie ekstraklasową tabelę. Legia jest trzecia od końca. Ostatni mecz w lidze wygrała we wrześniu.

