Ewa Pajor znów na ustach Hiszpanów. Polka błysnęła, wszystko na oczach własnych kibiców
Ewa Pajor wróciła po niepokojącej kontuzji kolana szybciej, niż zakładano. Nie widać tego jednak na boisku. Polka prowadzi żeńską drużynę FC Barcelona do kolejnych triumfów, strzelając gole. W piątej serii gier Ligi Mistrzyń Barcelona mierzyła się na własnym stadionie z portugalską Benficą. Spotkanie zakończyło się wygraną gospodyń 3:1 i znacząco przyczyniła się do tego właśnie Pajor.
Żeńska drużyna FC Barcelona poprzedni sezon miała prawie perfekcyjny. Do perfekcji zabrakło tylko triumfu w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Tam "Blaugrana" dotarła piętro wyżej niż męski zespół, a więc do finału. W meczu o tytuł "Duma Katalonii" musiała uznać wyższość Arsenalu.
Znakomicie na przestrzeni sezonu prezentowała się Ewa Pajor. Polka stała się gwiazdą drużyny i nie inaczej jest także w tym sezonie. W połowie października Pajor przytrafiła się niepokojąca kontuzja kolana. Ostatecznie gwiazda reprezentacji Polski wróciła do gry w błyskawicznym tempie.
Gol Pajor w Lidze Mistrzyń. Triumf Barcelony
Pierwszym meczem w składzie od początku było El Clasico, w którym Pajor dwukrotnie pokonała bramkarkę Realu Madryt. W kolejnych trzech spotkaniach klubowych Polka strzeliła jeszcze po golu. Następnym wyzwaniem na drodze Pajor była rywalizacja w Lidze Mistrzyń z Benficą.
Barcelona do tego spotkania podchodziła jako lider tabeli z przewagą trzech oczek nad drugim Juventusem. Spotkanie nie układało się dobrze dla gospodyń. Barcelona od początku dominowała, ale nie potrafiła tego przypieczętować golem. Ten stan rzeczy zmienił się dopiero w 29. minucie.
Wówczas pierwszy raz błysnęła Ewa Pajor. Polka wykorzystała dogranie od Putellas i wyprowadziła drużynę na prowadzenie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 mimo faktu, że gospodynie oddały aż 20 strzałów, z czego siedem leciało w światło bramki przyjezdnych z Lizbony.
Druga część rywalizacji rozpoczęła się fatalnie dla Barcelony. Już w 46. minucie Chandra Davidson doprowadziła do remisu. Nie trwało to jednak długo. W 54. minucie gospodynie znów wyszły na prowadzenie, tym razem za sprawą gola samobójczego, którym "popisała się" Christy Ucheibe.
Cztery minuty później Barcelona prowadziła już 3:1. W 85. minucie zakończył się występ Pajor, która została zmieniona przez Fenger. Nic konkretnego ta zmiana jednak nie dała. Barcelona wygrała 3:1. Kolejne trzy punkty do tabeli oznaczają, że "Blaugrana" ma 13 oczek, a drugi Juventus 10. Pajor z dorobkiem czterech goli jest na czele klasyfikacji strzelczyń.