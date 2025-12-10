Ewa Pajor znów na ustach Hiszpanów. Polka błysnęła, wszystko na oczach własnych kibiców

Żeńska drużyna FC Barcelona poprzedni sezon miała prawie perfekcyjny. Do perfekcji zabrakło tylko triumfu w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Tam "Blaugrana" dotarła piętro wyżej niż męski zespół, a więc do finału. W meczu o tytuł "Duma Katalonii" musiała uznać wyższość Arsenalu.

Znakomicie na przestrzeni sezonu prezentowała się Ewa Pajor. Polka stała się gwiazdą drużyny i nie inaczej jest także w tym sezonie. W połowie października Pajor przytrafiła się niepokojąca kontuzja kolana. Ostatecznie gwiazda reprezentacji Polski wróciła do gry w błyskawicznym tempie.

Gol Pajor w Lidze Mistrzyń. Triumf Barcelony

Pierwszym meczem w składzie od początku było El Clasico, w którym Pajor dwukrotnie pokonała bramkarkę Realu Madryt. W kolejnych trzech spotkaniach klubowych Polka strzeliła jeszcze po golu. Następnym wyzwaniem na drodze Pajor była rywalizacja w Lidze Mistrzyń z Benficą.

Barcelona do tego spotkania podchodziła jako lider tabeli z przewagą trzech oczek nad drugim Juventusem. Spotkanie nie układało się dobrze dla gospodyń. Barcelona od początku dominowała, ale nie potrafiła tego przypieczętować golem. Ten stan rzeczy zmienił się dopiero w 29. minucie.

Wówczas pierwszy raz błysnęła Ewa Pajor. Polka wykorzystała dogranie od Putellas i wyprowadziła drużynę na prowadzenie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 mimo faktu, że gospodynie oddały aż 20 strzałów, z czego siedem leciało w światło bramki przyjezdnych z Lizbony.

Druga część rywalizacji rozpoczęła się fatalnie dla Barcelony. Już w 46. minucie Chandra Davidson doprowadziła do remisu. Nie trwało to jednak długo. W 54. minucie gospodynie znów wyszły na prowadzenie, tym razem za sprawą gola samobójczego, którym "popisała się" Christy Ucheibe.

Cztery minuty później Barcelona prowadziła już 3:1. W 85. minucie zakończył się występ Pajor, która została zmieniona przez Fenger. Nic konkretnego ta zmiana jednak nie dała. Barcelona wygrała 3:1. Kolejne trzy punkty do tabeli oznaczają, że "Blaugrana" ma 13 oczek, a drugi Juventus 10. Pajor z dorobkiem czterech goli jest na czele klasyfikacji strzelczyń.

Statystyki meczu FC Barcelona (K) 3 - 1 Benfica (K) Posiadanie piłki 0% 0% Strzały 29 6 Strzały celne 15 2 Strzały niecelne 14 4 Strzały zablokowane 0 0 Ataki 80 117

Flick: Wiedzieliśmy, czego się spodziewać po Eintrachcie © 2025 Associated Press

Ewa Pajor cieszyła się z kolejnego zwycięstwa FC Barcelony IMAGO/Joan Gosa East News

Ewa Pajor z kolejną ważną nagrodą JOSEP LAGO / AFP East News

Ewa Pajor wróciła do gry. Tak oceniono jej występ Javier Borrego AFP