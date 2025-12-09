Partner merytoryczny: Eleven Sports

Danielle Collins skreślona, jest potwierdzenie ws. Amerykanki. Nie ma odwrotu

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Pomimo tego, że najlepsi tenisiści na świecie mogą skupiać się jeszcze na zasłużonym odpoczynku po wyczerpującym sezonie, to z tyłu głowy muszą mieć przygotowania do Australian Open. Pierwszy turniej wielkoszlemowy w nowym roku kalendarzowym może przynieść wiele niespodzianek, a pierwsza z nich została właśnie ogłoszona. Chodzi o Danielle Collins, jedną z największych rywalek Igi Świątek, która zaszła Polce za skórę.

Tenisistka w sportowym stroju różowego koloru trzyma dłoń przy uchu i szeroko otwiera usta, sugerując gest wołania lub zachęcania kibiców. W tle widoczny ciemny, rozmyty fragment kortu.
Danielle CollinsWilliam WestAFP

W czasie swojej kariery Iga Świątek miała okazję wielokrotnie mierzyć się z zawodniczkami, które zyskały uznanie i rozgłos przede wszystkim ze względu na swoje umiejętności i klasę. Nie brakuje jednak także tenisistek, które w naszym kraju kojarzą się przede wszystkim ze swoim charakterem - co nie jest komplementem. Wśród nich wymienić trzeba Danielle Collins.

Amerykanka zasłynęła tym, że zaczęła krytykować Igę Świątek i rozpoczęła konflikt z wiceliderką rankingu WTA, co przyniosło jedynie dodatkowych kibiców Polce w bezpośrednich pojedynkach z Collins. Jak się okazuje, podczas przyszłorocznego Australian Open nie będzie nam dane zobaczyć kolejnej odsłony tego konfliktu.

Adrian Benedyczak trafia dla Parmy! [WIDEO] (Eleven Sports)Eleven Sports

Na nieco ponad miesiąc przed rozpoczęciem pierwszego turnieju wielkoszlemowego w 2026 roku, organizatorzy postanowili ogłosić, że m.in. Amerykanki zabraknie w stawce.

- Zawodniczki numer 64 na świecie Danielle Collins i zajmująca 76. miejsce Ons Jabeur, która obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, opuszczą turniej, natomiast była numer 1 na świecie Karolina Pliskova, Chinka Wang Yafan i wschodząca gwiazda z Tajlandii Mananchaya Sawangkaew przystąpiły do turnieju, korzystając z chronionych rankingów - czytamy w oficjalnym komunikacie, który pojawił się na stronie internetowej turnieju.

Collins za kilka dni - dokładnie 13 grudnia, świętować będzie swoje 32. urodziny. Na razie nie są znane powody wycofania się Amerykanki z australijskiego turnieju, jednak sama zainteresowana ujawniła niedawno, że skupia się na swoim życiu prywatnym i szuka partnera.

Ewentualne spotkanie ze Świątek podczas Australian Open mogłoby nie być łatwe dla Collins. Podczas turnieju w 2024 roku, Amerykanka uległa raszyniance już w II rundzie, przegrywając 4:6, 6:3, 4:6. W 2025 roku z kolei zaszła o jedną rundę dalej, ale tak musiała uznać wyższość późniejszej triumfatorki AO, Madison Keys 4:6, 4:6. Co ciekawe, obie porażki miały miejsce dokładnie 18 stycznia.

Zmagania w ramach Australian Open 2026 rozpoczną się 12 stycznia - od kwalifikacji do turnieju, które potrwają 3 dni. Finał z kolei zaplanowano na niedzielę 1 lutego. 

Zobacz również:

Aryna Sabalenka
Tenis

Sabalenka nie ogląda się już na Świątek. Teraz ma inny cel. Trwa wyścig z czasem

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Danielle Collins nie odpuszcza Idze Świątek od czasu spotkania obu pań podczas IO w Paryżu. Amerykanka przed Australian Open tłumaczyła się z najnowszego "starcia" z Polką
Danielle Collins nie odpuszcza Idze Świątek od czasu spotkania obu pań podczas IO w Paryżu. Amerykanka przed Australian Open tłumaczyła się z najnowszego "starcia" z PolkąLukasz Kalinowski/East News - x.com/TheTennisLetterEast News
Iga Świątek i Danielle Collins stoczyły pasjonujący pojedynek podczas Australian Open 2024
Iga Świątek i Danielle Collins stoczyły pasjonujący pojedynek podczas Australian Open 2024ANTHONY WALLACE / AFPAFP
Danielle Collins nie szczędziła w ostatnich miesiącach gorzkich słów pod adresem Igi Świątek
Danielle Collins nie szczędziła w ostatnich miesiącach gorzkich słów pod adresem Igi ŚwiątekFATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP / TAKUYA MATSUMOTO / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja