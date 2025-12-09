Danielle Collins skreślona, jest potwierdzenie ws. Amerykanki. Nie ma odwrotu

W czasie swojej kariery Iga Świątek miała okazję wielokrotnie mierzyć się z zawodniczkami, które zyskały uznanie i rozgłos przede wszystkim ze względu na swoje umiejętności i klasę. Nie brakuje jednak także tenisistek, które w naszym kraju kojarzą się przede wszystkim ze swoim charakterem - co nie jest komplementem. Wśród nich wymienić trzeba Danielle Collins.

Amerykanka zasłynęła tym, że zaczęła krytykować Igę Świątek i rozpoczęła konflikt z wiceliderką rankingu WTA, co przyniosło jedynie dodatkowych kibiców Polce w bezpośrednich pojedynkach z Collins. Jak się okazuje, podczas przyszłorocznego Australian Open nie będzie nam dane zobaczyć kolejnej odsłony tego konfliktu.

Na nieco ponad miesiąc przed rozpoczęciem pierwszego turnieju wielkoszlemowego w 2026 roku, organizatorzy postanowili ogłosić, że m.in. Amerykanki zabraknie w stawce.

- Zawodniczki numer 64 na świecie Danielle Collins i zajmująca 76. miejsce Ons Jabeur, która obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, opuszczą turniej, natomiast była numer 1 na świecie Karolina Pliskova, Chinka Wang Yafan i wschodząca gwiazda z Tajlandii Mananchaya Sawangkaew przystąpiły do turnieju, korzystając z chronionych rankingów - czytamy w oficjalnym komunikacie, który pojawił się na stronie internetowej turnieju.

Collins za kilka dni - dokładnie 13 grudnia, świętować będzie swoje 32. urodziny. Na razie nie są znane powody wycofania się Amerykanki z australijskiego turnieju, jednak sama zainteresowana ujawniła niedawno, że skupia się na swoim życiu prywatnym i szuka partnera.

Ewentualne spotkanie ze Świątek podczas Australian Open mogłoby nie być łatwe dla Collins. Podczas turnieju w 2024 roku, Amerykanka uległa raszyniance już w II rundzie, przegrywając 4:6, 6:3, 4:6. W 2025 roku z kolei zaszła o jedną rundę dalej, ale tak musiała uznać wyższość późniejszej triumfatorki AO, Madison Keys 4:6, 4:6. Co ciekawe, obie porażki miały miejsce dokładnie 18 stycznia.

Zmagania w ramach Australian Open 2026 rozpoczną się 12 stycznia - od kwalifikacji do turnieju, które potrwają 3 dni. Finał z kolei zaplanowano na niedzielę 1 lutego.

Danielle Collins nie odpuszcza Idze Świątek od czasu spotkania obu pań podczas IO w Paryżu. Amerykanka przed Australian Open tłumaczyła się z najnowszego "starcia" z Polką Lukasz Kalinowski/East News - x.com/TheTennisLetter East News

Iga Świątek i Danielle Collins stoczyły pasjonujący pojedynek podczas Australian Open 2024 ANTHONY WALLACE / AFP AFP

Danielle Collins nie szczędziła w ostatnich miesiącach gorzkich słów pod adresem Igi Świątek FATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP / TAKUYA MATSUMOTO / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP