Popis Igi Świątek w Indian Wells. Kolejne 6:0, półfinalistka Australian Open bezradna

Iga Świątek rozpoczęła drogę do trzeciego tytułu w BNP Paribas Open od zwycięstwa 6:2, 6:0 w starciu z Caroline Garcią. Z każdą minutą raszynianka coraz bardziej dostosowywała się do trudnych warunków, jakie panowały tamtego dnia w Indian Wells. Z kolei mistrzyni WTA Finals 2022 gasła z każdą minutą i miała coraz mniej do powiedzenia. Wszystkie te czynniki przełożyły się na dominujący rezultat z perspektywy Polki. Reklama

W trzeciej rundzie na wiceliderkę rankingu czekała Dajana Jastremska, z którą mierzyła się kilkanaście dni temu w batalii o ćwierćfinał WTA 1000 w Dubaju. Wówczas Ukrainka postawiła się Polce w pierwszym secie, zakończył się on dopiero grą na przewagi. W drugiej partii obserwowaliśmy już pełną dominację po stronie Igi. Ostatecznie Świątek wygrała tamto spotkanie 7:5, 6:0.



Dzisiaj panie rywalizowały w zupełnie innych warunkach niż w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kalifornijskie korty należą do jednych z najwolniejszych w całym tourze i to pomimo tegorocznej zmiany dostawcy nawierzchni. To jeszcze bardziej premiowało naszą tenisistkę. 23-latka potwierdzała to także w przeszłości, wygrywając dwukrotnie całe zmagania.

Kolejne zwycięstwo Igi Świątek w Indian Wells. Polka zagra o ćwierćfinał

Mecz rozpoczął się od serwisu Jastremskiej. Polka od początku nie dawała chwili wytchnienia rywalce, próbowała wymuszać na niej błędy. Szybko pojawiły się pierwsze break pointy dla Igi. Ukrainka przez długi czas się broniła, miała nawet jedną okazję na objęcie prowadzenia. Ostatecznie czwarta szansa na przełamanie przyniosła premierowe "oczko" dla raszynianki. Kolejny gem przy podaniu Dajany potoczył się podobnie. Tym razem przy trzeciej okazji rywalka naszej tenisistki nie wytrzymała wymiany i popełniła błąd. Zrobiło się już 3:0 dla Igi, z podwójnym breakiem. Reklama

Po stronie Świątek jedynym mankamentem w tej fazie spotkania był niski procent pierwszego podania. Półfinalistka Australian Open 2024 wykorzystała ten brak skuteczności "jedynki", doprowadzając do stanu równowagi w trakcie czwartego rozdania. Ostatnie dwa punkty zakończyły się jednak po myśli wiceliderki rankingu. Po chwili Iga jeszcze raz dobrała się do serwisu przeciwniczki i przy stanie 5:0 serwowała po kolejnego "bajgla". Na początku gema mieliśmy małą kontrowersję, bowiem pani sędzia nie odgwizdała podwójnego odbicia po zagraniu raszynianki. Całościowo punkt zakończył się jednak po myśli Ukrainki. Zawodniczka naszych wschodnich sąsiadów do końca walczyła o honorowe "oczko", ale ostatecznie drugi setbol przyniósł Polce ósmą partię w tym sezonie wygraną do zera.

Dajana rozpoczęła kolejną odsłonę od podwójnego błędu serwisowego, ale później wygrała trzy akcje z rzędu i miała w sumie dwie szanse na pierwszego gema w meczu. Świątek odrobiła jednak straty i doprowadziła do break pointa. Przy nim Polka miała sporo szczęścia. Próbując mijać po linii, piłka prawdopodobnie zmierzała w korytarz deblowy. Trafiła jednak w taśmę, która zmieniła tor lotu. Ostatecznie piłka wpadła jeszcze w kort i doszło do breaka. Nasza tenisistka przeprosiła za to zagranie swoją przeciwniczkę. Reklama

Jastremska popełniała sporo błędów, brakowało jej regularności, by zaczepić się na zaciętą walkę z Igą. Ukrainka doczekała się swojego premierowego gema dopiero przy stanie 4:0 dla Świątek, za co otrzymała ogromny aplauz od publiczności. Chociaż półfinalistka Australian Open 2024 próbowała jeszcze przełamać naszą tenisistkę, to obrończyni tytułu skontrolowała już przewagę do samego końca. W ósmym gemie wróciła ze stanu 0-40, zgarniając cztery punkty z rzędu. Ostatecznie 23-latka triumfowała 6:0, 6:2 i zameldowała się w czwartej rundzie WTA 1000 w Indian Wells.

