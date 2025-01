Tomaszewska nie kryła wzruszenia. Polały się łzy, natychmiast podjęła decyzję

Tomaszewska jest bardzo związana ze swoimi dziećmi, co częstokroć pokazywała na Instagramie. Chętnie robi sobie zdjęcia z pociechami lub opowiada o tym, co u nich nowego lub jak spędza z nimi czas. Tym razem Enzo okazał się być punktem zwrotnym w jej urodzinowych planach.

Małgorzata Tomaszewska hucznie obchodziła urodziny

Małgorzata Tomaszewska zmieniła zdanie

"Chciałam wam opowiedzieć o wzruszającym momencie, który miał miejsce wczoraj (...). Mówiliśmy Enzusiowi, że idziemy do restauracji. Na co Enzuś mówi: Ale czekaj, czekaj, ty masz jutro urodziny i chcesz z tatą iść na randkę i zostawić dzieci w domu? Po czym ja mówię: No, tak planowaliśmy. A Enzuś mówi: Ale mamo, urodziny to są u rodziny. Spędza się z rodziną. To jest rodzinna impreza i ja bym chciał celebrować i świętować razem z tobą" - opowiadała Tomaszewska. Zaznaczyła, że z oczu jej syna polały się łzy i mama rezolutnego 7-latka musiała zmienić zdanie i zostać w domu ze swoimi dziećmi. Zaznaczyła, że zauważyła w jego słowach dużą mądrość.