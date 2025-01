Maryla Rodowicz to niekwestionowana królowa polskiej sceny, która od dekad pozostaje niezwykle aktywna zawodowo. Gwiazda znana jest nie tylko z licznych przebojów, osobliwych kreacji, ale i wielkiego zamiłowania do sportu.

Jej drugą ulubioną sportową dyscypliną jest tenis , w którego sama namiętnie grywa, choć problemy z kolanem od kilku lat mocno jej to utrudniają. Za to z wypiekami śledzi w telewizji poczynania Igi Świątek, dzieląc się w social mediach swymi fachowymi ocenami meczów raszynianki.

Rodowicz na urodzinach znanego sportowca i milionera

"Muszę wam coś opowiedzieć. Wczoraj po koncercie w Pabianicach szybko, szybko do domu, wskoczyłam w wieczorowe ciuchy, czarne cekinowe szerokie spodnie, złota cekinowa koszulka, czarna marynarka i wio na (uwaga) 95. urodziny słynnego rajdowca Sobiesława Zasady. Był wielokrotnym mistrzem Polski i Europy. Kiedy czytałam w latach 60. o jego dokonaniach, stojącego na tle porsche zakochałam się z podziwu do jego dokonań i do sylwetki porsche" [pisow. oryg. - przyp. red.] - zaczęła swój wpis Maryla.