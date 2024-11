Tomaszewska późnym wieczorem zaapelowała do ludzi. Poruszające wyznanie o życiu i śmierci

Małgorzata Tomaszewska słynie ze swojej aktywności w mediach społecznościowych. Tym razem córka legendarnego bramkarza zamieściła poruszające słowa, które traktują o sensie życia. Celebrytka zaapelowała do swoich fanów, by nie bali się żyć tu i teraz, ponieważ "Mamy tylko jedno podejście, by przeżyć życie".