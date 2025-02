Tak walentyki spędzili Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek. "To był błąd"

Majdanowie to jedna z tych par, która kojarzy się z najbardziej romantycznymi wyjazdami i momentami prezentowanymi w sieci. Samotne wypady do Zakopanego i za granicę, wspólne zdjęcia w luksusowych miejscach i atmosfera ciągłego adorowania siebie nawzajem - to wszystko jest stałym elementem internetowego wizerunku pary. To ciekawe, że na walentynki wybrali zaskakujące aktywności.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan tak spędzili walentynki

"Dziś walentynki. Wielkie otwarcie Centrum Rozrywki, największego w Europie placu zabaw dla dzieci, ale nie tylko" - informowała na samym początku nagrania Małgorzata Rozenek-Majdan. Tuż za nią stał jej mąż, który wyglądał, jakby miał nietęgą minę. Szybko jednak atmosfera się rozluźniła.

Reklama Radosław Majdan w "Ani słowa o futbolu"! Poznaj byłego bramkarza reprezentacji Polski. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Była "perfekcyjna pani domu" przyznała, że popełniła błąd. Powiedziała o tym głośno. "My z Radosławem dzisiaj przyjechaliśmy bez dzieci, ale wiemy, że to był błąd. Chociaż tak się dobrze bawiliśmy, że przez moment mówimy, a to może nawet i dobrze, że przyjechaliśmy sami" - mówiła Rozenek, a Majdan się roześmiał.

To prawdziwe walentynki Majdanów?

Wcześniej Rozenek informowała, że walentynkowo postanowiła razem z mężem spędzić czas na targach antyków. Pokazała sporo nagrań azjatyckich parawanów, które szczególnie przykuły jej uwagę. Wizyta nie była jednak do końca udana. Gwiazda przyznała, że nie umie szukać przedmiotów w takich miejscach, a na domiar złego, jej pies został kilkukrotnie nazwany "grubasem spasionym", co niezbyt przypadło jej do gustu. Reklama

Choć Majdanowie potraktowali te sytuacje z przymrużeniem oka, to zdaje się, że na te targi już nie wrócą. Ostatecznie z antykiem do domu przyjechali Radosław Majdan i Henio, za to Rozenek obeszła się smakiem. Udane walentynki?

Radosław Majdan, Małgorzata Rozenek-Majdan / Artur Zawadzki / Reporter