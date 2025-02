To ona skradła serce LeBrona Jamesa. Nie do wiary, czym się zajmuje

AP / © 2024 Associated Press

„Nigdy nie zapomnę tego momentu” – LeBron James o tworzeniu historii NBA dzięki wspólnej grze z Bronny’m / AP / © 2024 Associated Press

LeBron James od lat może liczyć na jej wsparcie. Kim jest Savannah Brison?

LeBron James i jego wybranka Savannah Brinson zaczęli spotykać się w czasach szkolnych. Ona miała 16 lat, on był od niej o rok starszy i uczęszczał do konkurencyjnego liceum. Ich nastoletni związek wytrzymał próbę czasu i zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2013 roku. Doczekali się trójki dzieci - synów LeBrona Jamesa Juniora i Bryce’a Maximusa oraz córki Zhuri Novy.

Savannah Brinson od wielu już lat odnosi sukcesy w życiu zawodowym i nie polega finansowo na swoim ukochanym. W 2017 roku uruchomiła program mentorski Women of Our Future, który pomaga młodym kobietom w Akron, zapewniając im indywidualne doradztwo oraz wsparcie w życiu zawodowym i prywatnym. Cztery lata wcześniej wpadła na pomysł organizowania corocznego wydarzenia PROM-ise Makeover, podczas którego studenci z Akron mają możliwość zdobyć strój i akcesoria na swoje bale licealne zupełnie za darmo. Pomoc innym to jednak nie jedyne zajęcie 38-latki.