Zamieszanie wokół Fornala i Gaczorek. Walentynkowy wpis mówi wszystko

Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek nie mieli łatwo

Sylwia Gaczorek zamieściła zagadkowy walentynkowy post

"Miłość do siebie to ta najważniejsza w życiu. Gdy pokochasz siebie, cały świat zaczyna wyglądać inaczej - jaśniej, piękniej. Dziś, w Walentynki, pamiętajcie, że najpiękniejsza relacja to ta, którą mamy ze sobą. Dbajcie o siebie, celebrujcie swoje istnienie i kochajcie siebie tak, jak na to zasługujecie!" - pisała. Fornal za to Walentynki spędził w Suwałkach i zdążył nawet dostać od swoich fanek prezent - bransoletkę ze swoim nazwiskiem, którą bardzo się chwalił. To naprawdę może być koniec wielkiej miłości.