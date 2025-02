- Nie, właśnie nie ma żadnej informacji. Jeszcze nie ma wyników antydopingowych, nie słyszałem by ktokolwiek był zawieszony. Trwa to już dość długo, bo przeważnie zajmowało około trzech miesięcy. Tymczasem nadal nie ma tych wyników. Jedyne, co wiemy, to fakt, że obie dziewczyny nie mogą startować na mistrzostwach świata IBA, a rywalce Szeremety odmówiono też prawa startu w Pucharze Świata w Anglii. Z kolei słyszałem, że Algierka ma iść na boks zawodowy, więc może będą szukać innych płaszczyzn, gdyby na olimpijskim ringu miały być zablokowane. Z drugiej strony dziwna sytuacja, że mogły startować na igrzyskach, a po Paryżu z powrotem nie mogą

~ Tomasz Dylak, trener Julii Szeremety