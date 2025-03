Charlene Lynette Wittstock urodziła się 25 stycznia 1978 roku w mieście Bulawayo w ówczesnej Rodezji (obecnie Zimbabwe). Kiedy miała zaledwie 11 lat ona i jej rodzina przeprowadzili się do Republiki Południowej Afryki. Jej matka Lynette była niegdyś trenerką pływania i to właśnie ona zaraziła córkę miłością do tej dyscypliny. Karierę sportową Charlene rozpoczęła w 1996 roku, a już cztery lata później znalazła się w reprezentacji RPA na XXVII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Sydney. Wówczas wraz z koleżankami z drużyny zajęła piąte miejsce w sztafecie kobiecej na dystansie 4 x 100 m.

Księżna Charlene porzuciła karierę pływaczki dla księcia Alberta. On też był sportowcem

Księżną i księcia Monako połączyła miłość do sportu. Poznali się oni z 2000 roku podczas zawodów pływackich Mare Nostrum w Monako, w których Wittstock brała udział. Sam książę niegdyś z dumą reprezentował swój kraj na arenie międzynarodowej. W porównaniu do ukochanej uprawiał on jednak sporty zimowe, a konkretniej bobsleje. Aż pięciokrotnie wystąpił na zimowych igrzyskach olimpijskich. Było to w 1988 roku w Calgary, w 1992 roku w Albertville, w 1994 roku w Lillehammer, w 1998 roku w Nagano i w 2002 roku w Salt Lake City. Najlepszy wynik na tej imprezie osiągnął w Lillehammer, kiedy to w wyścigach czwórek zajął 26. miejsce.