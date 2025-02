Donald Trump uderza w płeć Lin Yu-ting. Tajwan reaguje

W tych kwestiach 78-latek jest nieprzejednany. I, można powiedzieć, że realizuje wszystko to, co utrzymał w swojej narracji od dłuższego czasu . "Radykalna lewica prowadziła kampanię na całego, aby wymazać samą koncepcję płci biologicznej i zastąpić ją bojową ideologią transpłciowości. Dzięki temu dekretowi wojna ze sportem kobiecym dobiegła końca " - cytuje Trumpa, wypowiadającego te słowa wprost z Białego Domu, rzeczony amerykański portal.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podając rzekome przykłady mężczyzn podających się za kobiety, "kradnących" w ten sposób zwycięstwa, odwołał się między innymi do zeszłorocznych triumfatorek bokserskiego turnieju olimpijskiego w stolicy Francji. Przypomnijmy, że w dwóch różnych kategoriach wagowych zwyciężały Algierka Imane Khelif , a także - a to nazwisko jest nam dużo bliższe - 29-letnia Tajwanka Lin Yu-ting . Z tej racji, że w wielkim finale na kompleksie kortów Rolanda Garrosa pokonała Julię Szeremetę , objawienie polskiej reprezentacji i całego sportu.

Lin Yu-ting: Mój dowód osobisty zaczyna się od cyfry 2

Sprawą zajął się także m.in. tw.nextapple.com. To medium z Azji Wschodniej przywołuje inne, ale brzmiące w tym samym tonie słowa Trumpa. "Dwie kobiety lub dwie osoby transpłciowe zdobyły złote medale w paryskich igrzyskach olimpijskich w boksie, ale to wszystko się skończy". Nie ma żadnych wątpliwości, co portal akcentuje już we wstępie, że jest to aluzja właśnie do Yu-ting.