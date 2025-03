Młoda Polka zachwyca na bieżni. Lekkoatletyka nie była jej pierwszym wyborem

Kilka miesięcy później sięgnęła po złoto (bieg na 400 metrów) i srebro (sztafeta szwedzka) na mistrzostwach Europy do lat 18. Dzięki swoim sukcesom 17-latka w ubiegłym roku miała okazję zadebiutować na igrzyskach olimpijskich w Paryżu i stała się najmłodszą polską olimpijką od niemal 100 lat. Niestety, do ojczyzny powróciła bez medalu.

Anastazja Kuś porzuciła karierę tenisistki dla lekkoatletyki. Lubi jednak wracać na kort

Olsztynianka nie ukrywa, że na początku wcale nie brała pod uwagę bycia sprinterką. W przeszłości chciała ona bowiem zostać zawodową tenisistką i trenowała właśnie tę dyscyplinę. "Lekkoatletykę rozpoczęłam trenować ze względu na tenisa, w którego grałam już na poziomie zawodniczym. A że potrzebowałam zajęć ogólnorozwojowych, najpierw trafiłam do mojej obecnej trenerki, pani Bronisławy Ludwichowskiej, żony trenera. Jednak to były zajęcia mało regularne, nie przykładałam do nich większej uwagi, bo skupiałam się na tenisie" - tłumaczyła kilka miesięcy temu w rozmowie z Arturem Gacem z Interii.