Sceny podczas konkursu w Planicy. Tak pożegnano mistrza świata

Pożegnanie Markusa Eisenbichlera w Planicy. Taką niespodziankę przygotowali dla Niemca

"Dużo o tym myślałem przez ostatnie kilka miesięcy i moje przeczucie mówi mi: To właściwy czas. Czuję się dobrze. (...) Skoki narciarskie były moim życiem, ze wzlotami i upadkami, z emocjami, które trudno opisać słowami. Mogłem świętować niesamowite sukcesy: tytuł mistrza świata, zwycięstwa w Pucharze Świata, medale. Sukcesy, o których mogłem tylko pomarzyć jako dziecko. Spełniłem swoje marzenie i jestem nieskończenie wdzięczny. Ale z niecierpliwością czekam na to, co nadejdzie: nowe wyzwania, nowe doświadczenia i wreszcie czas na rzeczy, które do tej pory były nieco zaniedbane" - przekazał wówczas.