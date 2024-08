IShowSpeed chce się ścigać z Ewą Swobodą. "Nie pokona mnie"

IShowSpeed zobaczył Ewę Swobodę w akcji. Wyznał Polkę na pojedynek

O osiągnięciach polskiej lekkoatletki dowiedział się niedawno znany amerykański youtuber, Darren Watkins Junior , znany lepiej pod pseudonimem "IShowSpeed" . Podczas jednej z jego ostatnich transmisji w sieci 19-latek otrzymał od fana filmik z udziałem Ewy Swobody, sugerujący, że powinien on zmierzyć się z olimpijką z Paryża na bieżni. "Jeżeli przyjedziesz do Polski jeszcze raz, musisz się z nią ścigać. Jedna z najszybszych dziewczyn na świecie teraz" - taką wiadomość otrzymał od swojego obserwatora młody influencer. Na jego reakcję nie trzeba było długo czekać.

"Jej nazwisko to Swoboda. Widzowie, ta dziewczyna z Polski nie może mnie pokonać w wyścigu. Okay? Ja jestem poważny. Nigdy w moim życiu nie było takiego momentu, że zostałem przez kogoś prześcignięty. Nie żartuję. To jest powód, przez który wymyśliłem moją ksywkę, to dlatego ludzie nazywali mnie "Speed", kiedy byłem mały. Bo ja nigdy nie zostałem pokonany w wyścigach" - przekazał "IShowSpeed".