Ewa Swoboda zajęła czwarte miejsce w swoim biegu półfinałowym biegu na 100 metrów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Do finału automatycznie przechodziły po dwie najlepsze sprinterki. Nasza rodaczka musiała więc czekać na rozstrzygnięcia w kolejnych dwóch biegach, by wiedzieć, czy znajdzie się w najlepszej ósemce. Jej czas 11.08 dał tylko dziewiąte miejsce w ogólnej klasyfikacji. Ostatnia zawodniczka z przepustką do finału miała wynik 11.07.

