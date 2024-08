Wielki pech Ewy Swobody. "Los mi powiedział: to nie twój czas"

Ewa Swoboda: to mnie niesamowicie denerwuje

- To, co się dzieje na tych "gorących krzesłach" jest nie do opisania. Stres jest chyba większy, niż w czasie biegu. Cieszę się, że mogłam tam siedzieć z Mujingą Kambundji. Znowu ta jedna setna... To mnie denerwuje niesamowicie. Przyjechałam jednak na te igrzyska dobrze się bawić. Jestem z siebie zadowolona, bo jestem dziewiąta w igrzyskach. To z jednej strony dobre osiągnięcie, ale z drugiej tak niewiele zabrakło do tego finału. Mogła być ta jedna setna - mówiła Swoboda.