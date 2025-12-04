Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ta reakcja Kamila Stocha mówi wszystko. Padły słowa o cudzie. Polacy wyjęli nową broń

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Skoczkowie narciarscy przeszli przed zawodami Pucharu Świata w Wiśle kolejną kontrolę kombinezonów. Na pierwszy period, który trwa do zawodów w Engelbergu, można było zgłosić dwa kombinezony. Większość ekip czipowała po jednym stroju w Lillehammer, a drugi można było dołożyć dopiero przed Wisłą. I reprezentacja Polski skorzystała z tej możliwości. Na krajowe zawody Biało-Czerwoni przygotowali kombinezony z innego materiału. Kontrola sprzętu to zawsze nerwowa sytuacja. Kiedy dziennikarze przypomnieli historię norweskiego skoczka z Lillehammer, reakcja Kamila Stocha była jedyna w swoim rodzaju.

Mężczyzna w czarnej koszulce oraz czapce z daszkiem stoi przed ścianką z logotypami i patrzy w górę, wokół niego trzymane są mikrofony oraz dyktafony przez dziennikarzy.
Kamil StochJarek PraszkiewiczPAP

Kontrola kombinezonów przed zawodami Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle przeszła u Polaków bezproblemowo. Wszyscy nasi zawodnicy mają zaczipowane nowe stroje, a to znaczy, że są w porządku.

Najbardziej oczywiście obawiano się tego, jak swoje stroje przygotuje grupa krajowa. Nie było jednak z nimi problemu. Zresztą Polacy, podobnie jak wiele innych ekip, nie chcą ryzykować i przygotowywać sprzęt za bardzo na limicie, by nie narazić się na dyskwalifikacje, a w konsekwencji na żółtą kartkę, która przysporzyłaby wiele problemów.

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Szok w Wiśle, a Polacy wyciągnęli nowe kombinezony

Kontrola sprzętu u kobiet pokazała, że nie ma świętych krów. Po kwalifikacjach zdyskwalifikowana została bowiem wielka gwiazda tego sportu Nika Prevc, co z pewnością podziałało nie tylko na słoweńską, ale też na inne ekipy, jak zimny prysznic. Trzeba przyznać, że to był szok.

W nowych krojach kombinezonów w połączeniu z kontrolą, jaka jest przeprowadzana, nie ma wielkiego pola manewru, ale każdy szuka czegoś, gdzie mógłby zyskać jeszcze w locie kilka metrów. Polacy też nie próżnowali. Przed Wisłą zgłosili kombinezony z nieco innego materiału, w jakim nasi zawodnicy skakali w tournee skandynawskim.

Moim zdaniem mamy teraz nieco lepszy sprzęt
przyznał Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków, w rozmowie z Interia Sport.

    Norweg zasłabł w czasie kontroli. Dosadny komentarz Kamila Stocha

    Przy okazji kolejnej kontroli w Wiśle, dziennikarze przypomnieli sytuację z Lillehammer, gdzie norweski skoczek z grupy krajowej Isak Andreas Langmo zasłabł w czasie sprawdzania kombinezonu. Przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) w zaistniałej sytuacji pozwolili podejść zawodnikowi do kontroli raz jeszcze kolejnego dnia.

    To tylko pokazuje, jak jest to stresująca sytuacja dla skoczka, co zresztą potwierdził Paweł Wąsek: - Nie ukrywam, że przy kontroli kombinezonów jest duży stres.

    Kamil Stoch na sytuację z Norwegiem tylko się uśmiechnął i stwierdził:

    Jak idziesz na egzamin i się do niego dobrze przygotowałeś, to idziesz i go piszesz. Jak przespałeś sobie okres nauki, to siadasz do egzaminu, otwierasz stronę i... czekasz na cud.

    I zaraz tak mówił o kombinezonach polskiej kadry: - Sprzęt mamy dopracowany do perfekcji, dlatego nie ma problemu, by iść do kontroli i ją przejść.

    Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Mężczyzna ubrany w czarną sportową bluzę i czapkę z logotypami sponsorów udziela wywiadu kilku dziennikarzom, przy jednym ze stoisk medialnych na tle tablicy z logo Orlen i innymi oznaczeniami partnerów.
    Maciej MaciusiakJarek PraszkiewiczPAP
    Kamil Stoch
    Kamil StochJURE MAKOVEC/AFP/East NewsEast News
    Grupa skoczków narciarskich ubrana w kombinezony z numerami startowymi, widoczne emocje i radość po zakończonym występie, zimowa sceneria, w tle rozmazane postaci oraz namioty.
    Isak Andreas Langmo (po lewej)Jure MAKOVECAFP

