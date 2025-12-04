Ta reakcja Kamila Stocha mówi wszystko. Padły słowa o cudzie. Polacy wyjęli nową broń

W skrócie Kontrola kombinezonów przed zawodami w Wiśle przebiegła bezproblemowo dla polskich skoczków.

Reprezentacja Polski zaprezentowała nowe kombinezony wykonane z innego materiału.

Kamil Stoch podkreśla profesjonalizm przygotowań i komentuje stres związany z kontrolami sprzętu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kontrola kombinezonów przed zawodami Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle przeszła u Polaków bezproblemowo. Wszyscy nasi zawodnicy mają zaczipowane nowe stroje, a to znaczy, że są w porządku.

Najbardziej oczywiście obawiano się tego, jak swoje stroje przygotuje grupa krajowa. Nie było jednak z nimi problemu. Zresztą Polacy, podobnie jak wiele innych ekip, nie chcą ryzykować i przygotowywać sprzęt za bardzo na limicie, by nie narazić się na dyskwalifikacje, a w konsekwencji na żółtą kartkę, która przysporzyłaby wiele problemów.

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Szok w Wiśle, a Polacy wyciągnęli nowe kombinezony

Kontrola sprzętu u kobiet pokazała, że nie ma świętych krów. Po kwalifikacjach zdyskwalifikowana została bowiem wielka gwiazda tego sportu Nika Prevc, co z pewnością podziałało nie tylko na słoweńską, ale też na inne ekipy, jak zimny prysznic. Trzeba przyznać, że to był szok.

W nowych krojach kombinezonów w połączeniu z kontrolą, jaka jest przeprowadzana, nie ma wielkiego pola manewru, ale każdy szuka czegoś, gdzie mógłby zyskać jeszcze w locie kilka metrów. Polacy też nie próżnowali. Przed Wisłą zgłosili kombinezony z nieco innego materiału, w jakim nasi zawodnicy skakali w tournee skandynawskim.

Moim zdaniem mamy teraz nieco lepszy sprzęt

Norweg zasłabł w czasie kontroli. Dosadny komentarz Kamila Stocha

Przy okazji kolejnej kontroli w Wiśle, dziennikarze przypomnieli sytuację z Lillehammer, gdzie norweski skoczek z grupy krajowej Isak Andreas Langmo zasłabł w czasie sprawdzania kombinezonu. Przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) w zaistniałej sytuacji pozwolili podejść zawodnikowi do kontroli raz jeszcze kolejnego dnia.

To tylko pokazuje, jak jest to stresująca sytuacja dla skoczka, co zresztą potwierdził Paweł Wąsek: - Nie ukrywam, że przy kontroli kombinezonów jest duży stres.

Kamil Stoch na sytuację z Norwegiem tylko się uśmiechnął i stwierdził:

Jak idziesz na egzamin i się do niego dobrze przygotowałeś, to idziesz i go piszesz. Jak przespałeś sobie okres nauki, to siadasz do egzaminu, otwierasz stronę i... czekasz na cud.

I zaraz tak mówił o kombinezonach polskiej kadry: - Sprzęt mamy dopracowany do perfekcji, dlatego nie ma problemu, by iść do kontroli i ją przejść.

Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Maciej Maciusiak Jarek Praszkiewicz PAP

Kamil Stoch JURE MAKOVEC/AFP/East News East News

Isak Andreas Langmo (po lewej) Jure MAKOVEC AFP