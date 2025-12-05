Początkiem kwietnia kibice - jakby na przekór temu, że sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich oficjalnie dobiegł już końca - mieli okazję raz jeszcze zgromadzić się pod skocznią, i to w niepisanej stolicy polskich Tatr. Do Zakopanego zjechali wówczas wielcy świata skoków, by rywalizować w wydarzeniu pod nazwą "Red Bull Skoki w Punkt". Teraz temat powraca, i to w jakim stylu.

Powrót turnieju na Wielką Krokiew w Zakopanem. Adam Małysz potwierdza

Jak ogłasza Adam Małysz, turniej "Red Bull Skoki w Punkt" powróci na skocznię. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego zamieścił w mediach społecznościowych plakat promujący wydarzenie i odnośnik do wpisu ze szczegółami. "Red Bull Skoki w Punkt wracają z nową edycją" - czytamy.

Adam Małysz promuje innowacyjny turniej https://www.instagram.com/adammalyszofficial/ ESP/Instagram

Impreza zaplanowana jest na 1 kwietnia na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. "To nie Prima Aprilis. Wiemy, że czekaliście" - czytamy w komunikacie potwierdzającym start turnieju. Zasady są z pozoru łatwe, lecz - jak pokazała poprzednia edycja - niekoniecznie proste do zrealizowania. Należy trafić w punkt i uzbierać drużynowo 1000 metrów. Rywalizować będzie ze sobą pięć ekip, w każdej z nich będzie doskonale znany kibicom skoków narciarskich kapitan: Adam Małysz, Martin Schmitt, Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern oraz Janne Ahonenn.

Kibice na wiadomość zareagowali entuzjazmem. Tymczasem na razie nie są jeszcze znane składy zespołów. Chodzą słuchy, że więcej w tym temacie możemy dowiedzieć się w okolicach połowy stycznia.

W zeszłym roku udział brali m.in. Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Domen Prevc, Alex Insam, Ryoyu Kobayashi i Andreas Wellinger. Najlepsze okazały się drużyny Schmitta i Goldbergera, które uzbierały równe 1000.0 metrów. Jednak ostatecznie zwycięstwo przypadło wówczas Niemcowi i spółce, którzy w trakcie konkursu lepiej obstawiali odległości.

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Adam Małysz Pawel Murzyn/East News East News

Adam Małysz AFP