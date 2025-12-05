We wrześniu ogłosił zakończenie kariery, w październiku kibice bawili na jego pożegnalnym turnieju w Lublinie. W rozmowie z Interią Jarosław Hampel powiedział jednak coś, co obudziło nadzieję na powrót do żużla w roli zawodnika.

Hampel przyznaje: "Będzie mnie ciągnęło". Prezesom zaświeciły się oczy

- Jestem aktywny - przyznał Hampel, którego przyłapaliśmy w trakcie treningu. - Chcę się dobrze czuć, nie chcę przybierać na wadze. Robię to, co robię dla zdrowia. Przez trzy dekady byłem w sporcie i nie chcę tego wszystkiego odkreślić tak nagle grubą kreską. Chcę być zdrowy, ale jak mi przyjdzie do głowy, żeby latem wskoczyć na motocykl żużlowy, a znam siebie, więc wiem, że będzie mnie ciągnęło, to chcę być w formie.

Wielu prezesom mogły się zaświecić oczy. W końcu Hampel ma 43 lata, więc trochę mógłby jeszcze pojeździć. A przy deficycie dobrych zawodników ktoś taki, jak Hampel, to bardzo łakomy kąsek. Żużlowiec postanowił jednak bardzo szybko rozwiać wszystkie wątpliwości. Właśnie zamieścił ogłoszenie, które w jego przypadku oznacza jedno.

Kibice zadają Hampelowi jedno pytanie

Hampel wystawił na sprzedaż swojego busa do przewozu motocykli. Nowego nie zamierza kupować, czyli ani myśli wracać do żużla w charakterze zawodnika. Ruch pod ogłoszeniem jest całkiem spory. Część kibiców żartuje, pytając, czy bus jest w komplecie z żużlowcem, inni po prostu pytają o cenę 6-letniego wozu.

Wkrótce można się pewnie spodziewać kolejnych wyprzedaży garażowych u Hampela. Przez lata kariery nazbierało się przecież sporo różnych części, silników i motocykli, które przedstawiają pewną, całkiem sporą wartość. Hampelowi w żaden sposób już się nie przydadzą. Bo jeśli wiosną wróci do żużla, to w innej roli.

Prezes Motoru wyjaśnia, Hampel musi zdecydować

Na razie nie wiadomo, w jakiej. Wiemy, że mechanicy Hampela będą pracowali dla juniora Motoru Bartosza Bańbora. W przypadku Jarosława też krążyły spekulacje, że trafi do tego samego klubu. Prezes Motoru Jakub Kępa powiedział nam jednak, że Hampel wpierw musi sam zdecydować, czego chce, a dopiero potem mogą sobie usiąść i ustalić, czym miałby się zajmować w klubie.

Niemniej w ciemno można założyć, że Motor będzie pierwszym miejscem pracy Hampela po zakończeniu kariery. To nie przypadek, że Hampel właśnie tam ogłosił koniec, a potem zorganizował turniej. Jego relacje z prezesem Kępą też są bardzo dobre. Zresztą, kiedy prezes Sparty Wrocław chciał rozmawiać z Hampelem o angażu w klubie, to ten wyznał, że już ma klub. To by się składało w jedną całość. Klub ma, tylko rola pozostaje do określenia.

Jarosław Hampel sprawdza swój motocykl. Coś ewidentnie nie gra. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jarosław Hampel Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jarosław Hampel i dyrektor Piotr Protasiewicz. PIOTR JEDZURA/REPORTER East News