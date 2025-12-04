Szok przed konkursem PŚ w Wiśle. Wielka gwiazda zdyskwalifikowana. Tego dawno nie było

Po zawodach na północy Europy cykl Pucharu Świata zawitał do Polski. W najbliższy weekend na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle odbędą się zawody najważniejszego cyklu w skokach narciarskich. W czwartek do rywalizacji po raz pierwszy stanęły panie.

Dotychczas w Pucharze Świata kobiet dominatorka jest tylko jedna. Liderką klasyfikacji Pucharu Świata pozostaje Nozomi Maruyama. Japonka wygrała oba konkursy w Lillehammer oraz pierwsze zawody w Falun. Drugiego dnia rywalizacji w Szwecji liderka PŚ musiała zadowolić się "jedynie" drugim miejscem. Lepsza od niej okazała się Nika Prevc, triumfatorka dwóch ostatnich edycji Pucharu Świata.

Na szczególną uwagę zasługuje postawa Anny Twardosz. 24-latka jest 19. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Twardosz swój wyjątkowy moment przeżyła w Szwecji. W ubiegły weekend w Falun najwyżej notowana polska zawodniczka zajęła 10. miejsce, co jest jej najlepszym osiągnięciem w karierze.

Nika Prevc najlepsza w kwalifikacjach. Po chwili szok. Gwiazda zdyskwalifikowana

Panie w czwartek jako pierwsze przystąpiły do rywalizacji. W samo południe rozpoczęły się kwalifikacje. Dobrą dyspozycję potwierdziła Nika Prevc. Słowenka okazała się najlepszą zawodniczką, lądując na 119 metrze. Tuż za nią uplasowały się Anna Odine Stroem (116,5 metra) oraz Nozomi Maruyama (117 metrów).

Prawo udziału w czwartkowym konkursie uzyskały dwie Polki. Anna Twardosz po locie na odległość 108,5 metra uplasowała się na 21. pozycji. Metr bliżej skoczyła 28. w ostatecznym rozrachunku Pola Bełtowska. Smakiem obejść musiała się Nicole Konderla-Juroszek. Lot na odległość 97,5 metrów wystarczył na zaledwie 42. miejsce, co oznacza brak możliwości udziału w czwartkowym konkursie.

Zaledwie kilka minut po zakończeniu rywalizacji wszystko przewróciło się do góry nogami. Zwyciężczyni kwalifikacji Nika Prevc została zdyskwalifikowana za nieregulaminowy sprzęt. To wyklucza jej udział w czwartkowym konkursie.

- O 1 centymetr za długie narty (czytaj: nieprawidłowa waga zawodniczki) - to powód dyskwalifikacji Niki Prevc. Szok - napisał na portalu "X" Adam Bucholz z portalu "skijumping.pl".

- Nieźle się zaczyna. 100 gramów za lekkie narty. DSQ dla zawodniczki z topu, w sumie chyba dość dawno niewidziana sprawa -dodał dziennikarz sport.pl Jakub Balcerski.

Czwartkowy konkurs Pucharu Świata kobiet w Wiśle rozpocznie się o godzinie 17:15.

