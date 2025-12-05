Siatkarski talent woli Włochy niż Polskę. Reprezentant kraju zdecydował się na zmianę

Cuprum Stilon Gorzów w czerwcu ogłosił, że w sezonie 2025/2026 drużynę poprowadzi Hubert Henno, czyli były siatkarz, a od kilku lat szkoleniowiec. Do Polski przyjechali także dwaj synowie trenera - 22-letni Hilir, który występuje na pozycji przyjmującego, podpisał kontrakt z Bogdanką LUK Lublin. Młodszy o dwa lata Mathis (również przyjmujący), dołączył do zespołu swojego ojca.

Mathis wcześniej spędził sezon we francuskim Chaumont VB 52 Haute-Marne, a po przeprowadzce do Polski nie ukrywał, że cieszy się z nowych wyzwań. Tak deklarował w wywiadzie, jaki na początku listopada pojawił się w serwisie plusliga.pl.

"Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę grać w PlusLidze, ponieważ dla mnie jest to najwyższy poziom siatkówki. Cieszę się, że mam okazję grać w Polsce i jestem tym naprawdę podekscytowany" - zaznaczył.

PlusLiga. Mathis Henno już wybrał. Chce grać we Włoszech

Mathis Henno podkreślił także, że ma świadomość stojących przed nim oczekiwań - jest bowiem młodym zawodnikiem, który rozgrywa pierwszy sezon za granicą, ale jak zadeklarował, nie przeszkadza mu to.

Skupiam się na sobie i na mojej drużynie, dzięki czemu możemy się doskonalić jako zespół i podnosić nasz poziom

20-letni reprezentant Francji do tej pory wystąpił w dziesięciu meczach ligowych Cuprum Stilonu Gorzów, zdobył w tym czasie 174 punkty. A to daje mu na ten moment szóste miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących siatkarzy PlusLigi. Jest też czwarty w zestawieniu najlepszych punktujących rozgrywek.

Nic więc dziwnego, że na Mathisa Henno uwagę zaczęły zwracać inne kluby PlusLigi. Co więcej, siatkarz miał już otrzymać kilka ciekawych ofert. Z informacji przekazanych przez siatkarskiego eksperta Jakuba Balcerzaka wynika jednak, że utalentowany Francuz nie chce zostać w Polsce - woli kontynuować swoją karierę we Włoszech.

"Mathis Henno odrzucił bardzo dobre oferty z najlepszych plusligowych klubów na sezon ligowy 2026/2027! Utalentowany przyjmujący reprezentacji Francji chce w przyszłym sezonie grać we włoskiej ekstraklasie. 20-letni Henno to główny cel transferowy m.in. Itasu Trentino oraz Powervolley Milano" - przekazał.

Igor Grobelny - najlepsze akcje MVP meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Ślepsk Malow Suwałki Polsat Sport

Mathis Henno (z lewej) w barwach reprezentacji Francji CROSNIER JULIEN AFP