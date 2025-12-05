Od wtorku w Lublinie trwają mistrzostwa Europy seniorów w pływaniu na krótkim basenie. To drugie takie zawody organizowane w naszym kraju, poprzednie miały miejsce czternaście lat temu w Szczecinie.

Przypomnijmy, że już w pierwszym dniu trwania czempionatu Polacy dwa razy sięgnęli po medale. Zaczęło się tu od brązowego krążka naszej sztafety kobiet na 4x50 m stylem dowolnym (Katarzyna Wasick, Julia Maik, Kornelia Fiedkiewicz i Barbara Leśniewska). Następnie na identycznym dystansie mężczyźni wywalczyli srebro, przegrywając jedynie z Włochami (Piotr Ludwiczak, Ksawery Masiuk, Mateusz Chowaniec, Kamil Sieradzki).

Środa przyniosła trzecią zdobycz, tym razem w sztafecie mieszanej na 4x50 metrów stylem zmiennym. Kornelia Fiedkiewicz, Katarzyna Wasick, Aleksander Styś i Jan Kałusowski zgarnęli brąz, ustępując tylko Italii oraz Holandii.

Aleksander Styś, Jan Kałusowski, Kornelia Fiedkiewicz, Katarzyna Wasick Kazimierz Kozuch /400mm.pl Newspix.pl

W czwartek w końcu doczekaliśmy się medalu indywidualnego, konkretniej brązu dzięki wspomnianemu już Sieradzkiemu na 200 metrów stylem dowolnym. Wszedł na najniższy stopień podium ex equo z Irlandczykiem Evanem Baileyem. Przez większość wyścigu nie był na "wirtualnym" pudle, ale w końcówce podkręcił tempo.

W każdym z tych czterech przypadków dochodziło do pobicia rekordu Polski.

W czwartkowy wieczór o medal otarła się jeszcze sztafeta mieszana na 4x50m stylem dowolnym. Piotr Ludwiczak, Kamil Sieradzki, Katarzyna Wasick, Kornelia Fiedkiewicz finiszowali na czwartej lokacie.

Na szóstej pozycji finał na 200 metrów stylem dowolnym zakończyła Justina Kozan. 21-latka może być z siebie zadowolona, bo czasem 1:54.26 pobiła rekord Otylii Jędrzejczak z 2006 roku.

Katarzyna Wasick: Mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Katarzyna Wasick JONATHAN NACKSTRAND AFP

Ksawery Masiuk Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Katarzyna Wasick Rafał Oleksiewcz materiały prasowe