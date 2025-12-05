Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejne medale dla Polski na mistrzostwach Europy. Pobity też 19-letni rekord

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Za nami już trzy dni pływackich mistrzostw Europy na krótkim basenie. Środa i czwartek przyniosły po kolejnym krążku dla reprezentacji Polski. Wczoraj w końcu doczekaliśmy się medalu w rywalizacji indywidualnej. Czempionat Starego Kontynentu organizowany w Lublinie potrwa do niedzieli. Łącznie kibice obejrzą ponad 500 zawodników z 46 krajów.

Sportowiec w czerwonej bluzie z medalem na szyi stoi przed ścianką sponsorską, trzymając maskotkę, tło zawiera loga partnerów i organizatorów wydarzenia.
Kamil SieradzkiKAZIMIERZ KOZUCHNewspix.pl

Od wtorku w Lublinie trwają mistrzostwa Europy seniorów w pływaniu na krótkim basenie. To drugie takie zawody organizowane w naszym kraju, poprzednie miały miejsce czternaście lat temu w Szczecinie.

Przypomnijmy, że już w pierwszym dniu trwania czempionatu Polacy dwa razy sięgnęli po medale. Zaczęło się tu od brązowego krążka naszej sztafety kobiet na 4x50 m stylem dowolnym (Katarzyna Wasick, Julia Maik, Kornelia Fiedkiewicz i Barbara Leśniewska). Następnie na identycznym dystansie mężczyźni wywalczyli srebro, przegrywając jedynie z Włochami (Piotr Ludwiczak, Ksawery Masiuk, Mateusz Chowaniec, Kamil Sieradzki).

Środa przyniosła trzecią zdobycz, tym razem w sztafecie mieszanej na 4x50 metrów stylem zmiennym. Kornelia Fiedkiewicz, Katarzyna Wasick, Aleksander Styś i Jan Kałusowski zgarnęli brąz, ustępując tylko Italii oraz Holandii.

Czwórka młodych sportowców w czerwonych dresach narodowych trzyma medale oraz pluszowe maskotki, stojąc wspólnie na tle ścianki z logotypami partnerów i organizacji sportowych.
Aleksander Styś, Jan Kałusowski, Kornelia Fiedkiewicz, Katarzyna WasickKazimierz Kozuch /400mm.plNewspix.pl

W czwartek w końcu doczekaliśmy się medalu indywidualnego, konkretniej brązu dzięki wspomnianemu już Sieradzkiemu na 200 metrów stylem dowolnym. Wszedł na najniższy stopień podium ex equo z Irlandczykiem Evanem Baileyem. Przez większość wyścigu nie był na "wirtualnym" pudle, ale w końcówce podkręcił tempo.

W każdym z tych czterech przypadków dochodziło do pobicia rekordu Polski.

W czwartkowy wieczór o medal otarła się jeszcze sztafeta mieszana na 4x50m stylem dowolnym. Piotr Ludwiczak, Kamil Sieradzki, Katarzyna Wasick, Kornelia Fiedkiewicz finiszowali na czwartej lokacie.

Na szóstej pozycji finał na 200 metrów stylem dowolnym zakończyła Justina Kozan. 21-latka może być z siebie zadowolona, bo czasem 1:54.26 pobiła rekord Otylii Jędrzejczak z 2006 roku.

Zobacz również:

Polska sztafeta z medalami ME w pływaniu na basenie krótkim, które odbywają się w Lublinie
Pływanie

Cudowny początek mistrzostw Europy. Polacy już mają dwa medale zdobyte na własnej ziemi

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Katarzyna Wasick: Mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Katarzyna Wasick
Katarzyna WasickJONATHAN NACKSTRANDAFP
Ksawery Masiuk
Ksawery MasiukRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
Katarzyna Wasick
Katarzyna WasickRafał Oleksiewczmateriały prasowe

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja