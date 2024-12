Sezon zimowy rozkręcił się w najlepsze i trwa już odliczanie do Turnieju Czterech Skoczni, tymczasem Polacy wciąż nie mogą choćby zbliżyć się do czasów swojej świetności. W niedzielnym konkursie w Engelbergu znów byli tylko tłem dla czołówki. Choć kwalifikacje przebrnęli w komplecie, to Kamil Stoch pożegnał się z rywalizacją już po pierwszej serii. Pozostała czwórka awans uzyskała, ale i tak o jakimkolwiek zbliżeniu się do podium nie było mowy. Nikogo z Biało-Czerwonych nie zobaczyliśmy nawet w pierwszej dziesiątce.

