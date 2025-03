Pertile zdruzgotany. "To jeden z najczarniejszych dni w historii skoków"

"Tak Norwegowie przeszywali kombinezony i wprasowywali w nie zduplikowane czipy. Skandal, jakiego w skokach jeszcze nie było" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl na portalu X. Zamieścił do tego nagrania z norweskiej pracowni. W związku z tymi doniesieniami protesty złożyły ekipy Polski, Słowenii, Austrii i Niemiec. Choć zostały one początkowo odrzucone, to organizatorzy postanowili jeszcze raz przyjrzeć się kombinezonom. Wtedy postanowiono o dyskwalifikacji dwojga Norwegów.

