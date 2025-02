Kwalifikacje dla Laniska, popis Dawida Kubackiego w Willingen

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie weekendu Pucharu Świata w Willingen . Reprezentanci naszego kraju rywalizacji w niemieckim mieście nie zaczęli najlepiej. W piątkowym konkursie drużyn mieszanych walkę o podium zakończyli już na półmetku rywalizacji - zawody zakończyli na odległej dziewiątej pozycji. Znacznie lepiej sytuacja wyglądała w sobotnim konkursie panów. Punktów do klasyfikacji generalnej nie wywalczył jedynie Aleksander Zniszczoł , który uplasował się na 40. miejscu. Pozostali panowie wystąpili w serii finałowej, a najlepiej spisał się Dawid Kubacki, który zakończył rywalizację na 14. miejscu.

W niedzielę "Biało-Czerwoni" pojawili się na skoczni Muehlenkopfschanze wypoczęci i gotowi do kolejnego dnia rywalizacji. Ta rozpoczęła się on kwalifikacji o godzinie 14.30. Na belce zgodnie z planem zasiadło pięciu Polaków: Piotr Żyła , Dawid Kubacki, Jakub Wolny , Aleksander Zniszczoł , a także obecny lider kadry Paweł Wąsek . Jeszcze przed startem serii kwalifikacyjnej było jednak wiadomo, że warunki po raz kolejny będą mocno loteryjne.

Wszyscy Polacy z awansem do niedzielnego konkursu. Dawid Kubacki najlepszym z "Biało-Czerwonych"

Walkę o awans do niedzielnego konkursu rozpoczął Kazach Swiatosław Nazarenko , który poleciał na 98.5 metra. Prowadzenie dość szybko odebrał mu Casey Larson po skoku na 127.5 metra. Wkrótce potem jeszcze dalszym skokiem popisał się Yukiya Sato . Japończyk wylądował w miejscu oznaczającym odległość 132.5 metra, co pozwoliło mu na dłuższą chwilę rozgościć się na fotelu lidera.

Przed skokiem Enzo Milesiego nastąpiła dłuższa przerwa. Warunki na skoczni Muehlenkopfschanze zmieniły się bowiem do tego stopnia, że potrzebna była interwencja sędziów. Ci postanowili jednak wstrzymać rywalizację i nie zdecydowali się na zmianę belki startowej. Decyzja ta pozwoliła Franzucowi awansować do konkursu do skoku na 117.5 metra.