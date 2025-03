Radosna informacja dotarła już do Świątek. Organizatorzy potwierdzili ws. meczu z Muchovą

Iga Świątek nie miała żadnych problemów z dotarciem do czwartej rundy tegorocznej edycji WTA 1000 w Indian Wells. W dwóch dotychczas rozegranych spotkaniach Polka straciła zaledwie cztery gemy - dwa w pierwszym secie meczu z Caroline Garcią i tyle samo w drugiej odsłonie rywalizacji z Dajaną Jastremską . Wydaje się, że prawdziwe schody dopiero przed raszynianką. Pierwszą poważniejszą przeszkodę może napotkać już w batalii o ćwierćfinał imprezy w Kalifornii. A to dlatego, że zmierzy się z Karoliną Muchovą.

Znamy godzinę meczu Świątek - Muchova. Organizatorzy przedstawili plan gier na wtorek

To także znakomita informacja dla polskich fanów, którzy otrzymali starcie w komfortowej do oglądania porze , bez potrzeby zarywania nocki. Jedyne utrudnienie mogą mieć jedynie kibice, którzy będą chcieli równocześnie oglądać także rywalizację z udziałem Roberta Lewandowskiego i Wojciecha w Lidze Mistrzów, bowiem mecz Barcelony startuje o godz. 18:45.

Ćwierćfinałowa rywalka dla zwyciężczyni pojedynku Świątek - Muchova zostanie wyłoniona dopiero kilka, może nawet kilkanaście godzin później. A to dlatego, że organizatorzy wyznaczyli mecz Qinwen Zheng - Marta Kostiuk nie przed godz. 4:00 czasu polskiego na Stadium 1. "Tylko" na drugim co do wielkości obiekcie znalazła się batalia pomiędzy Jeleną Rybakiną i Mirrą Andriejewą. Będzie to rewanżowa potyczka za Dubaj. Wówczas triumfowała Rosjanka, chociaż reprezentantka Kazachstanu miała już piłkę na 4:1 w trzecim secie. Na tej samej arenie zostanie rozegrane także starcie Elina Switolina - Jessica Pegula.